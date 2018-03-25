Из-за напряженной международной обстановки и опасений о вмешательстве российских хакеров в американские выборы администрация Элизабет-Сити (Северная Каролина) отказалась подписать соглашение о намерениях, которое должно было стать следующим шагом в установке памятника советским летчикам, сообщает AP.

Созданный по заказу Министерства обороны РФ монумент изображает советских летчиков, перегонявших американские самолеты-амфибии в СССР во время Второй мировой войны.

Установка памятника была давно согласована, Минобороны РФ заказало бронзовый монумент весом в 25 тонн, сообщает “Интерфакс”. Россия полностью брала на себя расходы по его установке, а городская администрация собиралась благоустроить парк, в котором планировали поставить памятник.

Местные власти считают, что памятник является своеобразным троянским конем, который используется Россией для провокации.

«Мы живем в тревожные времена, и люди беспокоятся о многих вещах, – сказала член городского совета городка Элизабет-Сити на собрании, где соглашение было отвергнуто 5 голосами против 3. – Я понимаю, что речь идет о памяти павших героев Второй мировой войны, и были американцы, воевавшие там и похороненные в России. Но тогда времена были другими».

Джонни Уолтон, один из членов городского совета, выразил опасения, что памятник может оказаться «троянским конем» – в него может быть помещено дистанционно управляемое устройство, способное нарушить работу Интернета или линий электропередачи.

«Россия теперь известна своими хакерами. У нее большой опыт взломов, а у нас здесь находится крупнейшая база Береговой охраны, которая не сможет никому помочь, если Россия взломает ее компьютеры», – сказал Уолтон на заседании комитета, по сообщению местного издания The Daily Advance.

В 1945 году трое русских, один украинец и один канадец погибли на реке Пасквотанк в крушении гидросамолета, который должен был вылететь в Россию. Об их гибели не сообщалось официально, и авария была забыта на многие годы, отмечает AP.

После того, как в 2013 году с проекта «Зебра» был снят гриф секретности, появилась идея почтить память его участников монументом с тремя фигурами летчиков – советского, американского и британского.

Начиная с 1944 года в ее рамках в СССР было доставлено более 160 американский гидросамолетов “Каталина”. Советские летчики проходили обучение и принимали машины на аэродроме в Элизабет-Сити. При перегонах, которые проходили в крайне тяжелых условиях, погибло 11 советских офицеров, четверо из них – при взлете с аэродрома, отмечает в своей справке “Интерфакс”.