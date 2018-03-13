Водители едва не растерзали злостного нарушителя на дороге

Жителей Майами не удивить автомобильными авариями, но произошедшее в воскресенье столкновение четырех машин на перекрестке бульвара Бискейн и Северо-восточной 36-й улицы выделяется из прочих. Нарушителем оказался 25-летний Максвелл Олег Лагутенко из Авентуры. Ему были предъявлены обвинения в опасном вождении, оставлении места аварии с материальным ущербом и бегстве от сотрудника полиции.

Водитель внедорожника «Инфинити» серебристого цвета оторвался от полицейской погони, однако вскоре был арестован, сообщает NBC.

В первом же переулке машину окружила толпа разъярённых местных жителей, ставших свидетелями столкновения. Один из водителей даже разбил стекло “Инфинити” в приступе ярости.

Потеряв оторванную дверную ручку и несколько стекол, разбитых молотком, «Инфинити» выехал из толпы – по счастью, никого не сбив.

Для 25-летнего Максвелла Лагутенко из Авентуры это уже не первое нарушение правил дорожного движения. За последние несколько лет он получил почти три десятка «тикетов», а также несколько раз был арестован за хранение наркотиков и другие преступления, пишет Miami Herald.

Сейчас Лагутенко находится в тюрьме округа Майами-Дейд по обвинению в бегстве от сотрудника полиции. Залог установлен в 5 тысяч долларов.

Как сообщает полиция Майами, в столкновении получили повреждения несколько автомобилей. Пострадавших нет.