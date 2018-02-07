На прошлой неделе, после публикации так называемого «меморандума Нунеса», обвиняющего ФБР в политической предвзятости проводимого им расследования в отношении связей команды Трампа с Кремлем, многие эксперты по безопасности и политики заявили, что данный текст, во-первых, не отражает действительности, а во-вторых, наносит огромный вред национальной безопасности США, и работает исключительно в интересах Кремля.

Тем временем, российские военные аналитики также подтвердили – Трамп делает именно то, что выгодно Москве, даже не сочтя нужным скрывать свое ликование по этому поводу. Так, 5 февраля на официальном сайте российского военного журнала «Военное обозрение» появилась статья под заголовком «Трамп опять наш». В первую очередь ее автор, Виктор Каменев, описал визит глав российских спецслужб в США, назвав его «беспрецедентным событием». При этом он прямо отметил, что «борьба с терроризмом» использовалась лишь как предлог для переговоров, на которых обсуждались совершенно другие вопросы.

«За «терроризм» в России отвечает ФСБ и его руководитель Александр Бортников. У глав СВР Сергея Нарышкина и ГРУ Игоря Коробова основной профиль деятельности иной, причем именно Нарышкин был как бы главой этой спецделегации – только его фамилию упомянул наш посол в Вашингтоне Антонов», – пишет Каменев.

«Обсудить «борьбу с терроризмом» Вашингтон и Москва могли и в другом месте, без шума и пыли. Однако, устраивается демонстративный визит глав российских спецслужб, находящихся под санкциями, они летят в США рейсовыми самолетами, чтобы их визит не мог остаться незамеченным. Наконец, сам посол Антонов обращает внимание американской общественности на этот визит, чтобы придать ему соответствующие вес и прессу. Очевидно, что Нарышкин и его коллеги были приглашены в США американской стороной, причем по согласованию с президентом Дональдом Трампом – только он может приостановить действие санкций. Но тогда ординарная «борьба с терроризмом» является всего лишь прикрытием других, иных целей визита, которые вряд ли являются секретом для всех заинтересованных лиц», – рассуждает автор.

При этом в статье прямо высказывается предположение:

«Собственно, только необходимостью Трампа получить какие-то данные от Москвы по «делу Трампа» можно объяснить этот спецвизит делегации Нарышкина, его столь высокий уровень, потому что Москва также заинтересована в разоблачении бреда о «российском вмешательстве», по словам Путина, в американские выборы».

Проще говоря, автор не скрывает, что главы российских спецслужб и Трамп, скорее всего, обсуждали очередные шаги по противодействию расследованию о вмешательстве России в американские выборы – вмешательство, которое было уже многократно доказано и подтверждено всем американским разведсообществом как беспрецедентная атака на США, но которое по-прежнему отрицается как российским, так и американским президентом.

Разумеется, само расследование описано в статье в лучших традициях трамповско-путинской пропаганды (остается только гадать, в какой именно стране эти конструкции были изобретены впервые, но их идентичность не оставляет сомнений). Так, расследование спецпрокурора, ФБР и Министерства юстиции называется здесь «заговором против Трампа и фабрикацией против него ложных обвинений», организованным «неформальной партией неоконов-глобалистов».

Но наиболее интересен следующий момент. По мысли Каменева, «спецслужбы» (привычный россиянам термин, которым они обозначают в том числе и американское разведывательное сообщество) – это «главный институт американской демократии». При этом в «меморандуме Нунеса» кремлевские военные аналитики видят главный признак того, что, цитирую, «Трампу каким-то образом удалось взять под контроль спецслужбы».

«Обнародование доклада Девина Нунеса и расследование представленных в нем материалов грозит масштабной чисткой ФБР, другим спецслужбам США и Минюсту, и политическим землетрясением в Конгрессе. Спецслужбы – это главный институт американской демократии, и если Трамп овладел им вполне, то дни фейковой глобалистской прессы и впавшего в маразм Конгресса сочтены», – пророчествует Каменев.

При этом, если оставить за скобками типичные пропагандистские эпитеты вроде «фейковые», «глобалистские» или «впавший в маразм», очевидно, что это утверждение раскрывает всю суть того, чего Кремль ждет от Трампа: уничтожение механизма разделения властей, свободной прессы и независимой, подчиненной лишь закону правоохранительной системы. Идеал Кремля – это полностью подконтрольные Трампу пресса, спецслужбы и Конгресс, и радость российских «аналитиков» вызвана именно тем, что, по их мнению, сегодняшний Белый дом максимально приблизился к выполнению этой задачи.

Для России важно, как эта война спецслужб в Америке скажется на украинском вопросе

Статья не скрывает также, почему именно Кремль жаждет победы Трампа. «Для России важно, как эта война спецслужб в Америке скажется на украинском вопросе», – задается вопросом Каменев. При этом он признает, что окончательная победа Трампа (и, фактически, Путина) над американской системой пока не одержана, однако ряд признаков свидетельствует о том, что «кремлевский кандидат», цитирую, «перешел в наступление».

«Об этом говорит и демонстративный визит наших спецслужб в Вашингтон: Трамп уже может себе такое позволить!», – ликует Каменев.

Еще одной вещью, за которую Кремль благодарит Трампа и которую он рассматривает как свою победу, является подмена «кремлевского списка», составленного Минфином США.

«Подчиненный Трампа министр финансов Мнучин предоставил Конгрессу такой телефонный «кремлевский список», что «Атлантический совет США», в лице известного русофоба Андерса Аслунда, называл его также пощечиной Трампа, но Конгрессу», – хвастается Каменев.

От себя добавим, что, к счастью, Трамп пока еще не добился того «успеха» в уничтожении американских институтов, которого от него ждут в Москве, но он уверенно двигается в этом направлении. После всех его нападок на свободную прессу и разведывательное сообщество, он переключился на политическую оппозицию, и уже назвал демократов «предателями», которые «не очень любят эту страну».

Демократические институты США уже показали свою уязвимость, но пока еще хотя бы частично стараются дать отпор авторитарным замашкам Трампа. Однако неизвестно, сколько еще американская система сможет выдержать объединенное давление Кремля и Белого дома.

Ксения Кириллова, SlavicSac.com