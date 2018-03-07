Путин: США нагло обманули Россию, поддержав переворот в Киеве

По словам российского лидера, это произошло накануне падения правительства Виктора Януковича в Украине, передает Голос Америки со ссылкой на фильм российского телеведущего Владимира Соловьева.

Президент России Владимир Путин обвинил США в том, что они «грубо и нагло» обманули Россию в ходе массовых протестов 2014 года в Украине, в результате которых пало правительство президента Виктора Януковича.

Путин заявил об этом в интервью для фильма Владимира Соловьева «Миропорядок 2018», размещенного в соцсетях.

«К нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации», – сказал Путин в интервью.

По словам главы государства, Россия согласилась, а через день на Украине произошло то, что он охарактеризовал как «государственный переворот».

«Ну хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали – знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, – что мы этого не хотели, но так вот события, но мы сделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот», – сказал Путин.

Отвечая на вопрос ведущего, в первый ли раз США обманули Россию, Путин подчеркнул: «Так грубо и нагло, пожалуй, в первый. Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле всё сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было».

По словам российского лидера, совершив госпереворот в Киеве, США вынуждены теперь продолжать поддерживать нынешнюю украинскую власть. Они “они загнали себя в угол просто”.

Путин далее отметил, что не разочаровался в президенте США Дональде Трампе, с которым, как он считает, можно договариваться и искать компромиссы.

«У меня разочарование совсем не в партнере, а все больше разочарования в самой системе, – сказал Путин. – Здесь не может не быть разочарования, потому что она демонстрирует явную неэффективность и сама себя поедает».

По словам президента России, американская система непредсказуема, что усложняет взаимодействие с ней.