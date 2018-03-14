Трамп нелестно отозвался о работе губернатора Калифорнии

Реплика прозвучала из уст президент США во время его официального визита в Калифорнию, куда Трамп направился для инспекции 9-метровых прототипов стены, которую он хочет построить в целях борьбы с нелегальной иммиграцией. Браун незамедлительно ответил.

«Губернатор Браун плохо справляется с управлением Калифорнией. В этом штате самые высокие налоги по стране. Он полностью вышел из-под контроля. Нелегальные иммигранты живут в городах-убежищах, а мэр Окленда предупреждает их о рейдах Иммиграционной службы. Многие из них являются закоренелыми преступниками и крайне опасными людьми. Я считаю, что губернатор отвратительно справляется со своими обязанностями».

На нелестную реплику президента Браун ответил у себя в Фейсбуке следующее:

“Спасибо за критику, Дональд Трамп, но мосты и дороги лучше стен, а экономика Калифорнии остается на 6-м месте в мире и штат является одним из самых прогрессивных в США”, – сказал Браун.