Министерство юстиции США подает иск о религиозной дискриминации против округа Озоки (штат Висконсин). Об этом сообщает пресс-центр Минюста.



Министерство юстиции объявило о подаче судебного иска против округа Озоки. Округ обвиняется в дискриминации по признаку вероисповедания Барнелл Уильямс, бывшей медсестры принадлежащей округу клиники Lasata Care Center – что является нарушением Раздела VII Закона о гражданских правах 1964 года.

Согласно жалобе, поданной в федеральный окружной суд Восточного судебного округа Висконсина, руководство клиники дискриминировало Уильямс, не предоставив ей освобождение от прививки против гриппа. По действующим на тот момент внутренним правилам клиники вакцинирование от гриппа являлось обязательным, но сотрудники могли получить освобождение по религиозным убеждениям, предъявив письменную просьбу главы своей церкви.

Уильямс запросила освобождение от прививки, поскольку, согласно ее убеждениям, Библия запрещает вакцинацию. Однако она не могла предоставить требуемых правилами документов, поскольку не принадлежала к церкви или иной религиозной организации. Несмотря на свои убеждения, Уильямс согласилась на прививку, потому что в случае отказа ей грозило увольнение.

В иске утверждается, что правила клиники Lasata нарушают положения Раздела VII, поскольку отказывают в соблюдении религиозных традиций верующим сотрудникам, не принадлежащим к организованной религии. Также обвинение заявляет, что клиника незаконно ответила отказом на разумную просьбу Уильямс об освобождении от прививок. Государство требует выплаты компенсации для потерпевшей стороны, а также издания судебного запрета и других необходимых юридических мер.

В феврале госсекретарь штата Калифорния Алекс Падилла одобрил сбор подписей в поддержку законопроекта под названием «Инициатива о чистой окружающей среде». В частности, данная инициатива требует отмены обязательной вакцинации в штате.