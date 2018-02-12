На прошлой неделе госсекретарь штата Калифорния Алекс Падилла одобрил сбор подписей в поддержку законопроекта под названием «Инициатива о чистой окружающей среде». Об этом пишет издание Patch.

Этот законопроект, предложенный активисткой Шериэль Дженсен, требует:

– отменить обязательную вакцинацию;

– поставить вне закона генетически модифицированные пищевые продукты;

– запретить использование более 300 химических веществ;

– прекратить хлорирование и фторирование воды;

– создать комитет по чистоте окружающей среды, который будет контролировать связанную с природой деятельность и тестировать химические вещества, прежде чем они будут разрешены к использованию в Калифорнии.

Хотя природоохранные законы Калифорнии являются одними из самых строгих в стране, до недавнего времени избиратели «Золотого штата» не проявляли особого интереса к запрету генетически модифицированных продуктов и широко используемых химикатов.

В 2012 году они проголосовали против инициативы «Proposition 37», которая даже не запрещала генетически модифицированные продукты, а всего лишь требовала снабжать их соответствующими этикетками.

В 2016 году предыдущая версия законопроекта Дженсен также потерпела неудачу, не собрав достаточного количества голосов для помещения в избирательный бюллетень.

Однако недавно вступивший в силу закон Калифорнии об обязательной вакцинации школьников вызвал оживленные дебаты между противниками и сторонниками прививок, и на этой волне у инициативы Дженсен может появиться шанс.

Для того, чтобы «Инициатива о чистой окружающей среде» попала в бюллетень ноябрьских выборов, ей требуется собрать подписи 365 880 зарегистрированных избирателей (5% от общего числа проголосовавших на предыдущих выборах губернатора штата).

Напомним, что обязательная вакцинация была введена в Калифорнии в 2015 г. когда губернатор штата Джерри Браун подписал соответствующий законопроект.