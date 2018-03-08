Для мира на Ближнем Востоке надо отнять у Израиля оружие?

Оружие когда-то было изобретено для охоты, но быстро стало применяться для нападения на других людей. Те, на кого нападали, тоже стали использовать оружие – для защиты от бандитов, агрессоров или просто сумасшедших. Люди – далеко не ангелы, и даже если большинство договорится жить в мире и согласии, всегда найдется кто-то, кто захочет отнимать добро у других вместо того, чтобы трудиться самому. Поэтому туда, где образовывался вакуум оружия – «зона без оружия» и так далее – неизменно устремлялись те, кто оружие имел и мог теперь не волноваться о том, что встретит достойный отпор.

Если бы у евреев в украинских или белорусских местечках было оружие, не случилось бы погромов начала ХХ века. Если бы у евреев Германии конца 30х годов было оружие, то пьяные лавочники пошли бы допивать пиво в кабак, и, возможно, не произошла бы трагедия Второй мировой войны, спровоцированной «молчанием ягнят».

Шесть миллионов евреев без оружия – Холокост. Шесть миллионов евреев с оружием – Израиль. А тем, кто думает, что «у нас этого случиться не может», пусть посмотрит на более чем тридцать стран, где это случилось в двадцатом веке, и вспомнит о разгуле «демонстрантов» в Университете Беркли в 2016 году.

Людям, которые не хотят ни на кого нападать, нужно оружие, чтобы защищаться от тех, кто хочет и нападает на них. По данным ряда исследований, в Америке оружие каждый год спасает более полутора миллионов человек от ограбления, избиения, изнасилования или смерти. И только каждый пятый при этом стреляет. Остальные просто показывают оружие – и нападающие исчезают.

Если забрать у американцев оружие, то те, кто покупает его безо всяких разрешений и проверок, все равно будут его иметь. Оружие и наркотики продаются в любом городе США. Тридцать лет борьбы и триллионы долларов, потраченных государством на борьбу с ними, не остановили поток ни того, ни другого.

На международной арене мы видим абсолютно то же самое. Тех, у кого нет мощного оружия, ни во что не ставят. Украина отдала ядерное оружие под честное слово России, Америки и Англии, что они будут гарантами украинской безопасности, и Россия – один из гарантов – на нее напала. А другие гаранты и пальцем не пошевелили, чтобы помочь.

Северная Корея и Иран держатся за свое атомное оружие, зная, что никто не полезет к ним менять режим, пока у них есть возможность превратить планету в радиоактивную головешку. Израиль держит атомное оружие как гарантию своей независимости. Призывы к разоружению красиво звучат, но ни Америка, ни Россия, ни Китай, ни Индия, ни Пакистан оружие не сдадут. Иначе те, у кого оно останется, тут же начнут, не встречая сопротивления, отнимать у безоружных все, что им приглянулось. И их аппетиты будут расти не по дням, а по часам.

Дискуссию об оружии ведут Леон Вайнстайн, член ЦК Либертарианской партии, и Юрий Табах, капитан 1-го ранга Военно-морских сил США, руководитель антитеррористического центра НАТО на Ближнем Востоке, начальник штаба НАТО в Москве.