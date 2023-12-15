Экс-агент ФБР осужден на 50 месяцев тюрьмы за сговор с российским олигархом

Суд в Нью-Йорке приговорил Чарльза Макгонигала к тюремному заключению за нанесение ущерба национальной безопасности путем сговора с российским олигархом, пишет Евгений Маслов из VOA.

В Нью-Йорке Окружной суд Манхэттена вынесен приговор по делу бывшего сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала, которого прокуратура обвинила в работе на приближенного к российскому президенту российского олигарха Олега Дерипаску. Макгонигала, работавшего в Нью-Йоркском филиале Федерального Бюро Расследований, суд приговорил к 50 месяцам тюремного заключения и к 40 тысячам долларов штрафа. Ранее Чарльз Макгонигал признал себя виновным и раскаялся в содеянном, и вместо пяти лет, на которых настаивала прокуратура, судья приговорила его к четырем годам и двум месяца. Бывшего агента ФБР, в частности, обвиняли в сговоре с близким Кремлю бизнесменом, с тем чтобы за вознаграждение найти компромат на конкурента Дерипаски, олигарха Владимира Потанина. Макгонигал сотрудничал с Дерипаской вопреки наложенным на него санкциям за вмешательство Москвы в американские выборы 2016 года, и даже пытался помочь ему избежать санкций. После вынесения приговора прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс дал понять, что решение суда – это сигнал всем тем, кто попытается использовать служебное положение для личного обогащения в нарушение американского законодательства.

«Чарльз Макгонигал не оправдал доверие, оказанное ему страной, использовав свой высокий пост в ФБР для обеспечения своего будущего в бизнесе. Покинув государственную службу, он поставил под угрозу нашу национальную безопасность, оказывая услуги Олегу Дерипаске, российскому магнату, который действует как агент Владимира Путина. Сегодняшний приговор – это напоминание о том, что любой, кто нарушает санкции Соединенных Штатов – особенно те, кому эта страна оказала доверие, – понесет тяжелое наказание».

Чарльз Макгонигал признался как в том, что действовал по поручениям Олега Дерипаски, так и в том, что через подставных лиц получил за это денежное вознаграждение. Прокуратура также обвиняла его в том, что он планировал продолжать тесное сотрудничество с российским олигархом после ухода с госслужбы, но, как говорится в заявлении прокуратуры, его планы сорвали коллеги из того же подразделения ФБР, которым он руководил. Высокопоставленный бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал возглавлял отдел контрразведки ФБР в Нью-Йорке с 2016 по 2018 год. В ходе процесса прокуратура отметила, что в эти годы он курировал расследования в отношении российских олигархов, включая Дерипаску.

Чарльз Макгонигал признался как в том, что действовал по поручениям Олега Дерипаски, так и в том, что через подставных лиц получил за это денежное вознаграждение. Прокуратура также обвиняла его в том, что он планировал продолжать тесное сотрудничество с российским олигархом после ухода с госслужбы, но, как говорится в заявлении прокуратуры, его планы сорвали коллеги из того же подразделения ФБР, которым он руководил. Высокопоставленный бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал возглавлял отдел контрразведки ФБР в Нью-Йорке с 2016 по 2018 год. В ходе процесса прокуратура отметила, что в эти годы он курировал расследования в отношении российских олигархов, включая Дерипаску.