Ученики школы имени Марджори Стоунман Дуглас лоббируют в Капитолии законы об огнестрельном оружии. Тем временем в среду Палата представителей Флориды приняла законопроект, который, по словам его инициатора, принесет в школы «свет».

Законопроект HB 839 требует, чтобы во всех государственных школах был вывешен на видном месте девиз штата – «In God We Trust», «Мы полагаемся на Бога», пишет Tampa Bay.

Спонсором HB 839 выступила Ким Дэниелс (Демократическая партия), пастор из Джексонвилла. По ее словам, Флорида нуждается в этом законе, учитывая происходящие в штате события.

Дэниелс упомянула стрельбу в Паркленде и добавила, что «проблемы с оружием» во Флориде не являются секретом и должны быть решены.

«Но настоящая проблема, которую нужно решить – это духовность», – сказала Дэниелс.

В качестве примера она упомянула видеоигры, в которых, по ее словам, дети тренируются на «виртуальных убийц». По мнению Дэниелс, ситуация может ухудшиться настолько, что люди поймут, что проблемы общества выходят далеко за рамки политики.

«Сталкиваясь с огромными проблемами, нельзя забывать про Бога», – сказала она, призывая своих коллег поддержать законопроект.

Законодатели приняли проект Дэниелс 97 голосами против 10, передает газета. Результаты голосования были встречены аплодисментами. Ни один из комитетов Сената штата пока что не рассматривает сходных законопроектов.