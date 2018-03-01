Маленькая девочка по имени Наталья Фейцер из Портленда (Орегон) с 2015 года борется со страшной болезнью – рабдомиосаркомой. После длительного лечения ей на несколько месяцев стало лучше, но летом 2016 года рак вернулся.

Фото: YouCaring

Несколько дней назад девочке сделали биопсию для проверки желчного протока и печени. К счастью, раковых клеток в печени обнаружено не было, но после биопсии Наталье стало хуже. В четверг ее перевели в отделение интенсивной терапии, подключили к аппарату жизнеобеспечения и поместили в искусственную кому. Сейчас у нее начинают отказывать почки и падает кровяное давление. Шансы на выживание, по мнению врачей, составляют менее 1%.

Родители 3-летней Натальи постоянно находятся рядом с ней в госпитале и не могут зарабатывать на жизнь. Ее семья просит у общественности финансовой помощи в оплате расходов на лечение.