Департамент юстиции конфискует доходы от продажи музыкальной студии в США, принадлежащей олигарху Олегу Дерипаске.

В понедельник, 2 декабря, Департамент юстиции США подал иск о конфискации 3,4 млн долларов, полученных от продажи музыкальной студии в Бербанке, округ Лос-Анджелес, и принадлежащей находящемуся под санкциями российскому пропутинскому олигарху Олегу Дерипаске.

Олег Дерипаска был внесен в санкционный список США 6 апреля 2018 года в связи с тем, что “действия правительства Российской Федерации в Украине представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу”. Ограничительные меры были приняты против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в “Кремлевский доклад”, в том числе Олег Дерипаска, а также в отношении 14 российских компаний. Меры подразумевают запрет на операции с попавшими под них физическими и юридическими лицами для американских банков.

29 сентября 2022 года было обнародовано обвинительное заключение, вынесенное большим жюри в Южном округе Нью-Йорка, согласно которому Дерипаска и его сообщники Ольга Шрики и Наталья Михайловна Бардакова обвиняются в сговоре с целью нарушения санкций.

Как утверждается в обвинительном заключении, в течение более четырех лет после того, как Дерипаска был внесен в санкционный список в 2018 году, он платил Шрики за предоставление различных услуг в США в его пользу. Эти услуги включали продажу музыкальной студии в Бербанке в 2019 году, а также другие услуги на сумму в сотни тысяч долларов, которые содействовали усилиям российского олигарха по рождению двух его детей в Штатах в 2020 и 2022 годах, а также на закупку товаров для Дерипаски.

До того, как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) включило его в список, примерно в 2008 году Дерипаска через ряд подставных компаний приобрел музыкальную студию в Бербанке более чем за 3 миллиона долларов. Прямым ее владельцем была компания Ocean Studios California LLC.

В период с 2013 до 2018 гг. Ольга Шрики жила в США и ​​работала в компании Дерипаски Basic Element. Она и двоюродный брат Дерипаски Павел Езубов помогали управлять и финансировать музыкальную студию от имени олигарха.

В июле 2018 года Шрики создала консалтинговый бизнес под названием Global Consulting Services LLC, через который она координировала действия с партнерами Дерипаски для продолжения предоставления услуг в его интересах. В период с августа 2018 года по сентябрь 2019 года ее бизнес получил несколько денежных переводов на общую сумму в размере 500 000 долларов. Потом деньги переводились на счет Ocean Studios, владельца музыкальной студии.

В июне 2019 года Шрики продала содержимое музыкальной студии за более чем 500 000 долларов, а в декабре 2019 года она помогала Дерипаске с ее продажей. В результате продажи была получена чистая выручка в размере более 3 миллионов долларов.

В течение 2020 года, пока Шрики работала у Дерипаски, она потребовала, чтобы бухгалтерская фирма перевела выручку от продажи музыкальной студии на банковский счет в России на имя компании, которая финансировала счета студии. Фирма отказалась это сделать.

В марте 2021 года банк Wells Fargo заблокировал счет музыкальной студии Ocean Studios и средства на депозите из-за связи с Дерипаской. Заблокированные средства составляют приблизительно 3 435 676 долларов плюс начисляемые проценты. Эти средства Департамент юстиции и хочет конфисковать.