Корреспондент «Славянского Сакраменто» протестировал одно из катающихся по Сан-Франциско автономных такси – наш эксперимент прошел с автомобилем от компании Waymo (ранее известный как Google Self-Driving Car Project), которая занимается технологиями автономного вождения роботизированных такси в Районе залива Сан-Франциско. Среди компаний-стартапов, работающих в этом направлении, также есть Zoox, Argo IA, Aurora, Lumotive, Waymo, Cruise и другие.

Некоторое время среди упомянутых стартапов выделялся Cruise, принадлежащий GM, однако он подвергся критике жителей Сан-Франциско за частые аварии, дорожные инциденты и наезды на пешеходов. В частности, на слуху такие случаи, когда машина переехала пешехода, который перед этим был сбит другим автомобилем, или когда автомобиль Cruise преграждал дорогу экстренным службам города.

Согласно информации Пожарной службы Сан-Франциско, с января по июнь 2023 года произошло 39 инцидентов, когда роботакси Cruise и Waymo блокировали службы экстренного реагирования.

В результате, одному из со-основателей компании пришлось уволиться и вместе с ним было сокращено порядка 700 сотрудников, а с 24 октября 2023 года, после проведенного расследования, DMV Калифорнии приостановила действие лицензии на испытания и эксплуатацию беспилотных транспортных средств Cruise. До этого происшествия по Сан-Франциско курсировало порядка 500 авто от Cruise.

В интернете можно найти видео того, как прохожие бросают различные предметы в электромобили Cruise, останавливают их и всячески препятствуют их передвижению по улицам города.

В то же время, принадлежащая Alphabet Weymo получила больше положительных откликов от публики и теперь осуществляет перевозки пассажиров в черте города. Для того, чтобы проехать на беспилотном авто следует лишь закачать их приложение и заказать поездку, как это делается с Uber или Lyft.

Стоимость поездки примерно в 7 миль в будний день по Сан-Франциско обошлась корреспонденту «Славянского Сакраменто» в $30.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com