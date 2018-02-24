Украинский иммигрант Расселл Корец благословил Палату представителей штата Вашингтон.

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Расселл Корец, молодежный пастор славянской церкви City On A Hill Church в Кенморе (штаб-квартира в Федерал-Уэй), помолился за членов Палаты представителей штата Вашингтон.

По словам 35-летнего пастора, его «дедушка, который преследовался за хранение Библии в Советском Союзе, едва ли мог представить себе, что его внук будет благословлять законодателей величайшей нации в мире».

«Мы благодарны этой стране, мы благодарны тем, кто принес себя в жертву, чтобы мы жили свободными, – сказал Корец в своей молитве. – Мы благодарны тем, кто находится в этом зале, кто приносит свои таланты на службу стране, невзирая на личную выгоду».

Говоря о ситуации во Флориде, Корец обратился ко Всевышнему об утешении пострадавших и учителей в Паркленде, а также попросил благословения для семьи евангелиста Билли Грэма, скончавшегося на днях в Северной Каролине.

Также пастор Корец благословил военнослужащих, учителей, агентов ФБР и пожелал законодателям «мудрости, терпения и доброты» в решении проблем.

Корец родился в Украине и в 1991 г. иммигрировал в США.

На заседании Палаты представителей рассматривался законопроект о плате за блокировку доступа к кредитной истории, взимаемой кредитными бюро.