Украинец стал фаворитом Университетской команды по баскетболу

В четверг вечером Богдан Близнюк из баскетбольной команды Университета Восточного Вашингтона заработал 28 очков в матче против Северной Дакоты, завершившемся победой со счетом 95:71. Уже через минуту после начала игры трехочковый бросок сделал его рекордсменом университета. После этого тренер взял таймаут, и достижение спортсмена было отмечено аплодисментами и одобрительными криками болельщиков.

Фото: Courtney Pedroza / Seattle Times

Всего за свою баскетбольную карьеру в Eastern Washington Eagles Близнюк принес команде 1830 очков. Предыдущий рекорд, принадлежавший Венки Джойсу, составлял 1803 очка. Об этом сообщает местный телеканал KXLY.

Богдан Близнюк родился в украинском городе Луцке. В семилетнем возрасте он вместе с матерью приехал в Федерал-Уэй, штат Вашингтон. В 2014 году Близнюк поступил в Университет Восточного Вашингтона, где уже на первом курсе стал ценным игроком университетской команды.