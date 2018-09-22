На сайте GoFundMe открыт сбор средств для семьи Рабцевич из штата Вашингтон, город Федерал Уэй, потерявшей восьмилетнего сына Илью. Однажды утром, собираясь в школу, он неожиданно потерял сознание, пишет Жанна Абрамчук.



Врачи обнаружили у него кровоизлияние в мозг, причина которого осталась невыясненной. Для снижения внутричерепного давления Илья был помещен в искусственную кому, однако организм мальчика не выдержал этого, и его мозг погиб. 19 сентября медики официально констатировали его смерть.

Илья был любящим сыном и братом, заботливым внуком, добрым другом для всех, кто знал его. Ничто не в силах возместить эту потерю скорбящей семье.

Родители Ильи, Валерий и Тамара, не имеют средств для оплаты огромных счетов за лечение и похороны. Им нужна помощь общественности, и любые пожертвования будут приняты с благодарностью.