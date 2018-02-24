Четыре года назад у 14-летнего Ника Зайко обнаружили рак кишечника. Страшную болезнь удалось остановить, но через некоторое время она вернулась, распространившись по всему телу. Сегодня Дженнифер Зайко (Елена Карханина), надеясь на чудо, находится со своим сыном в больнице штата Аризона.

Сейчас состояние Ника крайне тяжелое, раковая опухоль поразила кишечник. Питаться ему приходится через металлические трубки. Он перенес пять операций; еще одна операция будет проведена через несколько дней. После того, как боль стала невыносимой, врачи погрузили Ника в искусственную кому.

За Ником ухаживают медсестры хосписа и его мать, которая все это время не отходила от его постели. Родные Ника просят поддержать его молитвой в его последние дни. Также они просят помочь с оплатой предстоящих похорон и медицинских расходов на сайте GoFundMe.