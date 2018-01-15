Жители Федерал-Уэй (штат Вашингтон) собирают денежную помощь семье, потерявшей молодого парня – Михаила Березийчука. Причина смерти не сообщается.

Фото: GoFundMe

“Пожалуйста, помогите семье Березийчуков с расходами на похороны их сына Миши. Он ушел от нас сегодня, 12 января 2018 года, оставив родителей Влада и Любовь, братьев Виталия, Руслана, Влада и Максима, сестер Аллу, Катю и Марину (мою жену), а также многочисленных племянников, племянниц, дядь, теть и двоюродных братьев. Миша верил в Иисуса, борясь со своей наркотической зависимостью, с которой он справился в церковном реабилитационном центре и библейском колледже”, – написал друг семьи Джозеф О’Коннелл.

В профиле на Михаила Березийчука Фейсбуке отмечено только то, что тот учился в Green River College в городе Оберн, штат Вашингтон.

“Последнее слово осталось не за смертью. Земная жизнь для последователей Христа – это только начало. Это подготовка к вечной жизни. У всех нас есть свои слабости и падения, но время и немного усилий всегда меняют ситуацию к лучшему”, – лаконично говорится в сообщении на GoFundMe, где О’Коннелл просит помочь родственникам с расходами на похороны молодого человека.

По его словам, требуется $12 тыс.