Благодаря принципиальной позиции, которую в суде заняла прокуратура Киева, 37-летний мужчина, убивший гражданку США и нанесший ее матери тяжкие телесные повреждения, был приговорен к пожизненному заключению.

В июне 2017 года житель Киева под вымышленным предлогом зашел к своей соседке. В коридоре он без причины неожиданно ударил 66-летнюю женщину в лицо. После этого, достав из сумки нож, он стал наносить женщине беспорядочные удары. Находившаяся в квартире дочь жертвы, 43-летняя гражданка США, попыталась остановить злоумышленника. Однако она также получила ножевые ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, пожилая женщина получила 16 ножевых ранений в шею, грудь, живот и плечи, а ее дочь – 8 ударов ножом, включая ранения грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов.

В суде сторона обвинения полностью доказала вину мужчины во вменяемых ему преступлениях.

20 февраля 2018 года по результатам заседания коллегии судей было вынесено обвинительное заключение, согласно которому киевлянин был признан виновным по пунктам 1 и 7 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и приговорен к пожизненному заключению.

Превентивная мера в виде ареста оставлена судом без изменений до вступления приговора в законную силу, сообщает прокуратура Киева.