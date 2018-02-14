Кто расстреливал героев Небесной сотни на Майдане?

После ареста и выдворения Михаила Саакашвили из Украины страна продолжает готовиться к новым протестам и очередной траурной дате – четвертой годовщине гибели «Небесной сотни» на Майдане. Накануне годовщины трагических происшествий в Украине снова разгорелся спор о расстреле гражданских активистов в центре Киева.

Как рассказал «Славянскому Сакраменто» ветеран Майдана и боец АТО Алексей Тарасов, четыре года назад он стал свидетелем убийства одного из героев «Небесной сотни» во время расстрела на улице Грушевского.

«Несмотря на то, что по приказу президента Петра Порошенко и Виталия Кличко в центре Киева были спилены деревья, чтобы невозможно было провести баллистическую экспертизу и выяснить траекторию полета пуль, на Грушевского остались простреленные насквозь столбы уличного освещения. Причем очевидно, что пули в протестующих на Евромайдане летели из здания Центробанка Украины», – говорит Тарасов.

По словам Тарасова, власть Януковича дала боевикам приказ засесть в здании Центрального банка Украины, который находится на улице Грушевского, и вести по протестующим прицельный огонь.

«В нескольких метрах от меня упал парнишка, которого убили снайперы, – говорит Тарасов в интервью “Славянскому Сакраменто”, показывая сквозное отверстие в фонарном столбе. – Совместно с Путиным Порошенко ведет настоящий геноцид украинского народа. Они не смогли нас уничтожить в Донбассе, так теперь добивают здесь, в Киеве».

Сообщается, что киевская прокуратура возобновила следственные мероприятия и ведет допрос свидетелей расстрела на Институтской. В числе прочих в суд был вызван повесткой бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили, которого власти страны выдворили на территорию Польши.

Между тем российское информационное агентство «РИА Новости» опубликовало слова грузинского снайпера, утверждающего, что он является свидетелем трагических происшествий на Майдане. Александр Ревазишвили готов заявить в украинском суде, что члены Верховной Рады непосредственно убивали людей на Майдане. По его словам, в расстреле лично участвовали депутат Владимир Парасюк и нынешний глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

«Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк-младший – из карабина “Сайга”, его отец – из карабина СКС», – говорится в показаниях Ревазишвили адвокату, которые имеются в распоряжении «РИА Новости». Он готов подтвердить эти сведения в украинском суде. Корреспондент агентства пообщался в Тбилиси со снайперами, которые, по их словам, участвовали в трагических событиях на Майдане. Они утверждают, что оружие и приказ открыть огонь они также получили от Пашинского.

Напомним, что в результате расстрела протестующих во время Евромайдана 20 февраля 2014 года погибло 53 человека. Участники протестов и украинские власти обвиняют в расстреле режим Януковича и российских агентов.