Известный христианский проповедник Билли Грэм, выступавший с проповедями перед миллионами людей по всему миру, скончался в возрасте 99 лет, сообщает Голос Америки.

Фото: Billy and Franklin Graham

Евангельский лидер помогал молитвой и советом многим влиятельным и известным фигурам конца двадцатого века, включая всех президентов США, от Гарри Трумэна до Барака Обамы.

По словам экспертов, Грэм был харизматическим лидером и одним из немногих представителей евангелистской общины, кому удалось избежать крена вправо и найти подход к широким народным массам США. В 1950 году он основал Евангельскую ассоциацию Билли Грэма, проповедуя Евангелие в рамках своих так называемых «крестовых походов» – многодневных проповедей, зачастую проходивших на открытых стадионах.

Грэм проводил свои «крестовые походы» на всех континентах, за исключением Антарктиды, выступая лично или по спутниковой связи. Он выступал и в странах советского блока до падения коммунизма. Зимой 1994 года Грэм выступал с проповедями в Китае и Северной Корее; он также встречался с политическими и религиозными лидерами этих стран. В результате своих путешествий по миру американский проповедник пришел к выводу, что христианство больше не является исключительно западной религией.

«Христианство намного сильнее в Африке, Латинской Америке и Азии, чем в Европе. В Европе оно по-прежнему называется христианством, но уже не имеет такой силы и власти. Я был в Риме и беседовал об этом с папой римским, и, полагаю, он согласился бы с тем, что настоящая жизнь христианства теперь происходит в так называемом третьем мире», – считал Грэм.