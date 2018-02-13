Хэзер Холланд, 38-летняя учительница начальных классов из школы Ikard Elementary в Техасе, в прошлое воскресенье скончалась от осложнений гриппа. Кроме учеников-второклассников, у нее остался муж Фрэнк Холланд, 10-летняя дочь и 7-летний сын.

Как рассказал Фрэнк, около недели назад Хэзер заболела. Она собиралась купить в аптеке лекарство, но посчитала цену в 116 долларов слишком высокой.

Когда Фрэнк узнал об этом, он сам купил для жены нужное лекарство, но ей все равно стало хуже, сообщила газета The Weatherford Democrat.

«Она решила не покупать лекарство, потому что была мамой, а мамы – крепкие люди, – сказал Кларк Бошер, пастор баптистской церкви Willow Park, которую посещала семья Холланд. – Я не думаю, что она поступила безответственно. Должно быть, она просто не поняла, насколько серьезно заболела. Все случилось так быстро».

Как сообщалось ранее, США переживают одну из самых мощных эпидемий гриппа за полтора десятилетия. Рост заболеваемости гриппом в Нью-Йорке составил на прошлой неделе 54 процента. В Калифорнии – сотня летальных исходов с октября прошлого года.