В Техасе застрелили выходца из Беларуси, работавшего дальнобойщиком

Трагическое событие произошло на заправке в Техасе: застрелен дальнобойщик из Беларуси.

В ночь с 6 на 7 сентября 2023 года, офис шерифа округа Хэйс в Техасе получил вызов, свидетельствующий о трагическом инциденте на автозаправке. По данным служителей порядка, некий мужчина был найден без сознания возле бензозаправки Insta-Fuel Travel Center в Буда, Техас.

На место происшествия немедленно прибыли заместители шерифа, обнаружившие на теле мужчины явные огнестрельные раны. Немедленно была вызвана скорая помощь округа Хэйс, но, к несчастью, по прибытии они признали мужчину умершим.

По предварительным данным, вечером 6 сентября водитель находился на заправке, когда неизвестный стрелок подошел к нему и, без всяких предупреждений или явных причин, выстрелил него. По словам свидетеля, мужчина разговаривал по телефону с другом в момент нападения.

Полиция находится в процессе расследования инцидента и пока не подтвердила мотивы убийства.

Однако, есть важные новости от полиции. Детективы округа Хэйс смогли однозначно определить автомобиль, на котором подозреваемый скрылся с место преступления. Патрульные заметили этот автомобиль и, после короткой погони, подозреваемого задержали.

Подозреваемым оказался Omar Guadalupe Galvan-Ochoa, 1996 года рождения. Ему предъявлено обвинение в уклонении от ареста, а также в убийстве, являющемся уголовным преступлением первой степени.

Между тем, на сайте GoFundMe появилась акция по сбору финансов на похороны выходца из РБ Александра Буштера (Aliaksandr Bushtser).

Семья Александра описывает его как отличного мужа и отца, а также как водителя грузовика, который работал на благо своей семьи.

Если у вас есть какая-либо информация, связанная с этим инцидентом, полиция просит связаться с сержантом Марком Опиэлом из офиса шерифа округа Хэйс по номеру 512-393-7896. Вы также можете сообщить информацию анонимно, позвонив в Crime Stoppers по номеру 1-800-324-TIPS или отправив информацию онлайн на P3tips.com.