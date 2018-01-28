США переживают одну из самых мощных эпидемий гриппа за полтора десятилетия. Рост заболеваемости гриппом в Нью-Йорке составил на прошлой неделе 54 процента. В Калифорнии – сотня летальных исходов с октября прошлого года.

Государственные Центры по контролю и профилактике заболеваний (СDC) сообщили, что эпидемический уровень гриппа зафиксирован во всех штатах США, кроме Гавайев. По прогнозу СDC, если эпидемия продолжит распространяться такими темпами, к концу сезона в мире им переболеют около 34 млн человек.

Ныне каждый пятнадцатый визит к врачу в США связан с проявлением симптомов гриппа, передает Voice of America.

По данным СDC, грипп уже привел к 12 тыс госпитализаций. 37 детей умерли, однако уровень детской смертности может возрасти, так как подобные данные не сразу попадают в официальную статистику. СDC не имеют данных о смертности среди взрослых.

Как правило, от гриппа страдают в первую очередь дети и пожилые люди. Однако в этом году аномально много госпитализированных в возрасте от 50 до 64 лет.

В этом сезоне распространяется тот же штамм вируса, что и в прошлом – H3N2, однако в сезон 2016-2017 эпидемия не была столь серьезной. У экспертов нет однозначного объяснения, чем это вызвано.

Пик сезона гриппа в США обычно приходится на февраль. В некоторых штатах уже отмечено сокращение количества заболеваний. В СDC предполагают, что в этом году сезон гриппа начался раньше и, возможно, закончится раньше.

Медики рекомендуют делать прививку от гриппа всем людям, старше шести месяцев. Однако, в этом году вакцина оказалась эффективной лишь в 30% случаев.

Рост заболеваемости гриппом в Нью-Йорке на прошлой неделе – 54%

Сенатор Чак Шумер призвал федеральные органы здравоохранения направить в Нью-Йорк группу наблюдения по гриппу на фоне роста заболеваемости.

Сенатор-демократ объявил о своей просьбе к Центрам по профилактике и контролю над заболеваниями (ЦПКЗ) в воскресенье.

По его словам, группа наблюдения может помочь сотрудникам местных органов здравоохранения и властям штата, исследуя распространение гриппа, выявляя конкретные циркулирующие штаммы и оценивая влияние вируса на население штата в целом.

По мнению Шумера, эксперты ЦПКЗ могут помочь штату «сбить температуру», дополняя работу, которую уже ведут органы здравоохранения.

В аппарате сенатора сообщили, что в этом сезоне более 5200 жителей Нью-Йорка были госпитализированы с гриппом, а на прошлой неделе число новых случаев заболевания увеличилось на 54 процента.