Эскалация ненависти на границе США

Сообщение о том, что власти Техаса устанавливают на границе колючую проволоку и якобы приказывают местным агентам сталкивать истощенных и голодных просителей убежища обратно в реку, почти не попала в новости.

Ненавистническая риторика и действия против иммигрантов со стороны тех, кто ищет политической выгоды, являются постоянной темой в истории США, затрагивающей обе стороны политического спектра. Но откровенная жестокость становится все наглее, особенно в таких местах, как Техас и Флорида.

На еженедельном брифинге EMS 4 августа приглашенные спикеры обсудили, что происходит на границе в Техасе, а также новый судебный процесс против ограничения возможности мигрантов подавать на убежище и что предвещают эти действия для новых президентских выборов в 2024 году.

“Мне впервые кажется, что это зона боевых действий,” — поделился журналист Мануэль Ортис, основатель Peninsula 360 Press, который десятилетиями освещал ситуацию на границе США и Мексике в Техасе. Эта граница в Игл-Пасс имеет колючую проволоку и 1000-футовую линию больших круглых буев, чтобы сдерживать мигрантов, желающих пересечь границу из города Пьедрас-Неграс на мексиканском берегу реки Рио-Гранде. По его словам, вдоль дороги полно военной техники и постоянно патрулируют вертолеты.

Губернатор Техаса Грег Эбботт начал операцию «Одинокая звезда» в марте 2021 года в ответ на увеличение числа пересечений границы. В мае того же года Эбботт объявил о стихийном бедствии, а затем направил к границе войска Национальной гвардии. За операцию отвечают два государственных агентства, Департамент общественной безопасности Техаса и Военное министерство Техаса. Когда в ноябре 2021 года в Дель-Рио внезапно прибыли 16 000 мигрантов, Эбботт в ответ отправил на границу 10 000 гвардейцев.

“Похоже, что единственными победителями от действий Эбботта являются торговцы людьми,” — сказал Ортис. В разговоре с мигрантами он отметил, что контрабандисты людей, которых называют койотами, раньше брали $500 с человека за пересечение границы, а после того, как были установлены плавучие барьеры цена поднялась до $1500.

По словам Мануэля Ортиса, мексиканские власти, “ничего не делают против контрабандистов”, добавив, что ходят неподтвержденные слухи о том, что местные чиновники на самом деле могут быть причастны к торговле людьми.

Администрация Трампа фактически прекратила рассмотрение заявлений о предоставлении убежища вдоль южной границы США во время пандемии, сославшись на Раздел 42, указ общественного здравоохранения, который разрешал немедленную высылку мигрантов. Эта программа закончилась в мае. Впоследствии администрация Байдена объявила, что потенциальные лица, ищущие убежища, теперь должны будут сначала назначить встречу с таможенной и пограничной службой через мобильное приложение CBP One app до прибытия на границу.

Главный юрист Американского иммиграционного совета (AIC) Джанна Боррото назвала это “безвыходной ситуацией” , потому что эта жесткая мера призванна ограничить круг лиц, которые могут искать убежища в США.

27 июля AIC и ее партнеры подали коллективный иск в окружной суд Южного округа Калифорнии по поводу приложения CBP One. Иск оспаривает политику администрации Байдена по отказу просителям убежища в портах въезда, которые не записывались на прием. В иске названы десять истцов, которые утверждают, что не имели для этого возможности.

Чтобы использовать приложение, нужен доступ в Интернет, помимо девайса – смартфона, лэптопа или компьютера. Многие мигранты живут в лагерях без электричества и воды, а тем более без интернета. Джанна Боррото говорит, что у многих мигрантов нет денег, чтобы покупать минуты для своих телефонов, т.к. Им едва хватает на еду.

Она также упомянула ряд проблем с приложением CBP One: в приложении всего три языка, но приграничные мигранты говорят на 20 и более языках, включая русский и украинский, поэтому, если они не говорят на английском, испанском или креольском, оно бесполезно; приложение не обновляется легко и часто зависает и т.п.

“Доступ к убежищу просто не может быть ограничен глючной лотереей приложений для смартфонов,” — заявила Джанна Боррото. Недавнее решение по аналогичному делу 2017 года дает ей надежду: предыдущая версия политики возврата, которая ограничивала доступ к убежищу на границе, была объявлена незаконной и нарушающей Конституцию США.

По словам Джанны Боррото, AIC подала иск для защиты основного права на поиск убежища, которое закреплено как в американском, так и в международном праве.

“Текущая ситуация на границе повторялась много раз на протяжении всей американской истории,” — сказал профессор и писатель Кэл Джиллсон, является признанным авторитетом в области политики Техаса и политики южной границы США. По его словам, Америка всегда была расистской, и этот расизм долгое время определял отношение к миграции.

“Бенджамин Франклин говорил ужасные вещи о немецких иммигрантах в Пенсильвании в 1750-х годах. С ирландцами плохо обращались в 1840-х и 1850-х годах. Азиаты были полностью исключены из 1880-х и вплоть до 1950-х годов,” — сказал Джиллсон. Он отметил, что в 19 веке доминирующее белое большинство в стране думало так: «Если вы белый, вы все придете».

“Но даже в начале 20-го века, когда американская экономика была сильна и требовалась рабочая сила, через границу из Мексики в Соединенных Штатов пропускалось много людей, предполагая, что они будут работать дешево и вернуться домой, когда работа закончится. Начиная с 1950-х годов рабочие-мигранты стали оставаться здесь круглый год.”

“Я рассматриваю нынешние события на границе как часть амбивалентного отношения американцев — особенно белых американцев — к иммиграции, особенно к иммиграции небелых людей… и так было всегда,” — сказал профессор.

Когда дело доходит до иммиграции как политического вопроса, Джиллсон считает, что республиканцы имеют преимущество. Их посыл прост: мы выступаем против нелегальной иммиграции и беспокоимся о легальной иммиграции. “Это своего рода слоган на наклейке на бампер,” — сказал он.

Тем временем демократы надеются, что иммиграция не станет главной проблемой в предстоящей президентской гонке. По словам Джиллсона, у них более жесткая реклама с более сложной коалицией, некоторые из которых “признают, что обвинения республиканцев в том, что демократы выступают за открытые границы, являются политическим убийцей”.

Как считает профессор Джиллсон, именно республиканцы устанавливают политику закрытых границ, и, вероятно, она останется такой в течение некоторого времени.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com