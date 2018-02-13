Представители Пентагона говорят о планах увеличения военного присутствия США в Европе на ротационной основе и переброске на континент новой техники, передает Голос Америки.

Администрация президента Дональда Трампа запросила на следующий финансовый год, который начинается в октябре, 6,5 миллиарда долларов на меры по сдерживанию российской агрессии в Европе и укреплению обороны континента.

Это на 1,7 миллиарда больше, чем в нынешнем году.

Из опубликованного Белым домом проекта бюджета на 2019 финансовый год следует, что финансирование Европейской инициативы сдерживания предлагается вновь увеличить, на этот раз на 1,7 миллиарда долларов.

Согласно опубликованному в понедельник документу, администрация запрашивает на эти цели 6,5 миллиарда долларов. При этом в 2017 финансовом году Пентагон получил 3,4 миллиарда долларов, а на этот год запросил 4,8 миллиарда.

Европейская инициатива сдерживания была создана, чтобы помочь союзникам США в Восточной Европе снять обеспокоенность и удержать Россию от дальнейшего вторжения в Европу после незаконной аннексии Крыма и продолжающейся агрессии в регионе.

К моменту захвата Крыма присутствие американской армии в Европе значительно сократилось. Если в 1980-х годах на континенте находились около 200 тысяч американских военнослужащих, то в 2015 году их было около 33 тысяч. Армия США располагала лишь двумя бригадными боевыми группами, которые были сконцентрированы в Италии и Германии – довольно далеко от восточного фланга НАТО.

Теперь у армии есть еще одна бронетанковая бригада, действующая на непрерывной ротационной основе, которая впервые была развернута в прошлом году.

Американская армия также принимает участие в боевых группах, размещенных в Латвии, Литве, Эстонии и Польше в рамках натовской Программы усиленного передового базирования, которая была создана в 2016 году для сдерживания России.

Увеличение финансирования Европейской инициативы сдерживания в 2019 году отражает сохранение озабоченности по поводу действий и поведения России, а также соответствует новой Национальной оборонной стратегии, в которой особое внимание уделяется Китаю и России.

В стратегии описывается мир, в котором решения Пентагона и организационная структура вооруженных сил определяются в первую очередь конкуренцией великих держав, а не борьбой с терроризмом.

Увеличение финансирования позволит проводить больше учений, усилить передовое присутствие и улучшить размещенную на передовых позициях технику.

Представитель министерства обороны сообщил изданию Defense News еще до публикации проекта бюджета, что с учетом того, что теперь основная цель финансирования – это сдерживание российской агрессии, будет выделяться больше средств на оружие и боеприпасы, совершенствование танков и боевых машин Bradley, а также на более крупное присутствие в Европе на ротационной основе, которое будет носить эпизодический и не всегда предсказуемый характер.

В проекте бюджета нет запроса на размещение дополнительных войск в Европе в 2019 году, но, как сообщил представитель Пентагона, увеличение контингента будет финансироваться в 2020 году, когда Армия США начнет более динамичное развертывание сил, которое может включать периодические учения с участием нескольких бригадных боевых групп и дивизионных средств.

По словам чиновника, учения также будут носить внезапный характер. На них будут отрабатываться возможности использования предварительно размещенных запасов имущества армии в Европе, которые к 2020 году будут полностью модернизированы и укомплектованы.

Согласно проекту бюджета на 2019 год, финансирование Европейской инициативы сдерживания и некоторые другие бюджетные расходы будут включать технику и оружейные системы, которые завершат формирование второй серии заблаговременно создаваемых складских запасов Армии США в Европе, сообщил заместитель директора бюджетного управления Армии Дэвис Уэлч.

Эта техника включает 40 танков Abrams стоимостью 455 миллионов долларов, 66 многоцелевых бронемашин (230 миллионов долларов), 61 боевую машину Bradley (205 миллионов долларов), а также ракеты для высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HMARS (171 миллион долларов), сообщил Уэлч на бюджетном брифинге в Пентагоне в понедельник.

Согласно бюджетным документам Пентагона, 200 миллионов долларов пойдут на консультирование, обучение и оснащение украинских военных, чтобы страна могла «проводить операции в рамках внутренней обороны для защиты своего суверенитета и территориальной целостности при одновременной поддержке необходимых институциональных преобразований».