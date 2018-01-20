Грипп в США продолжает уносить жизни. Текущий сезон гриппа стал одним из самых серьезных за последние годы. Из-за гриппа Калифорния лишилась 32 человека, в то время как в США инфекция унесла жизни 30 детей.

За вторую неделю января грипп распространился по всем штатам США, за исключением Гавайев, сообщается в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Грипп – вызываемое вирусом заразное заболевание с симптомами разной степени тяжести, которое в отдельных случаях может привести к смерти.

За период с 7 по 13 января в стране был отмечен 14 401 новый случай заболевания. Общее количество заболевших в текущем сезоне составило 74 562, однако это число не включает тех, кто не обращался к врачу.

За вторую неделю января от гриппа погибли еще 10 детей, всего 30 в этом сезоне. 32 резидента Калифорнии умерло от связанных с гриппом осложнений, сообщает телеканал KCRA.

Частота госпитализаций за период с 7 по 13 января составила 31,5 на 100 000 человек, по сравнению с 22,7 за предыдущий период.

Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует ежегодную прививку от гриппа как первый и самый важный шаг по защите от вируса. Всем людям в возрасте от 6 месяцев и старше следует прививаться каждый год перед началом местного сезона гриппа.

Для детей до 6 месяцев грипп является крайне опасным, однако им еще рано прививать вакцину. Вместо этого прививки следует делать взрослым, которые за ними ухаживают.

Советы по борьбе с распространением вируса:

– избегайте контактов с заболевшими;

– если вы заболели, ограничьте контакты с другими;

– если у вас появились симптомы гриппа, оставайтесь дома как минимум 24 часа после спадения высокой температуры;

– при кашле и чихании прикрывайте нос и рот салфеткой. Использованные салфетки выбрасывайте;

– регулярно мойте руки с мылом. При отсутствии мыла и воды пользуйтесь очистителем для рук на основе спирта;

– не дотрагивайтесь руками до глаз, носа и рта;

– мойте и обеззараживайте поверхности, на которые могли попасть вирусы.

Принимайте лекарства, рекомендованные вашим врачом:

– антивирусные средства способны помочь в лечении гриппа;

– антивирусные средства и антибиотики – это не одно и то же. Антивирусные средства продаются только по рецепту;

– антивирусные средства могут сократить время болезни, облегчить ее симптомы и предотвратить серьезные осложнения, особенно для людей из групп риска;

– антивирусные средства действуют эффективнее всего, если начать лечение не позднее чем через 2 дня после начала болезни, однако позднее лечение также может помочь. Следуйте рекомендациям врача по приему лекарств;

– симптомы гриппа включают жар, кашель, больное горло, насморк, боли в мышцах, головную боль, озноб, усталость, иногда рвоту и диарею. У некоторых инфицированных наблюдаются респираторные симптомы при отсутствии высокой температуры.