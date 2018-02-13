Администрация Трампа планирует внести серьезные изменения в одну из основных программ социальной помощи – SNAP, ранее известной как «фудстемпы». Для большинства пользователей программы будет ограничена возможность выбора приобретаемых продовольственных товаров.

Как сообщает радиостанция NPR, этот законопроект включен в бюджет администрации Трампа на 2019 фискальный год. Для вступления в силу он должен будет получить одобрение Конгресса.

Согласно данному законопроекту, малоимущие американцы, зарабатывающие 90 долларов в месяц и больше – то есть более 80% пользователей SNAP – будут получать свои социальные льготы в виде продуктовых наборов. Эти наборы, согласно описанию, будут состоять из «консервированного молока, готовых к употреблению зерновых хлопьев, макаронных изделий, арахисового масла, бобов и консервированных овощей и фруктов». Свежих фруктов и овощей в их составе не будет.

Сейчас пользователи программы SNAP получают пособие в виде денежных переводов на карту EBT, с помощью которой они могут покупать любые товары, соответствующие правилам EBT.

“Мы считаем, что это замечательная идея: выдавать часть социальной помощи для пользующихся «фудстемпами» в виде продуктов вместо наличных денег – наподобие продуктовых наборов Blue Apron. Во-первых, это снизит расходы, поскольку продукты будут приобретаться оптом, тогда как индивидуальные покупатели вынуждены платить розничные цены. Во-вторых, участники программ социальной помощи будут обеспечены здоровым питанием”, – заявил представитель администрации президента.

Ранее любитель животных Эдвард Джонсон обратился с просьбой к федеральному правительству ввести систему “фудстемпов” для домашних животных. Петиция набрала свыше 200 тыс. голосов.