Владелец фирмы по уходу за больными на дому приговорена к тюремному сроку за неуплату налогов. Об этом сообщается на сайте Федеральной прокуратуры США.

Мария Ларкин из Лас-Вегаса (Невада), владелец фирмы Five Star Home Health Care Inc., была приговорена к 12 месяцам и 1 дню тюремного заключения за неуплату налогов и штрафов. Об этом объявили главный заместитель помощника генерального прокурора Ричард Цукерман и федеральный прокурор округа Невада Дейл Элисон.

Согласно свидетельствам, представленным в суде, 55-летняя Мария Ларкин владела и управляла компанией Five Star Home Health Care Inc. Ларкин отвечала за сбор, учет и уплату налогов на доходы, социальное страхование и Medicare, которые удерживались с зарплат сотрудников компании. С 2004 по 2009 год Ларкин не платила удерживаемые налоги. Налоговая служба обложила Ларкин штрафами, что возложило на нее персональную ответственность за неуплаченные налоги.

$1,6 млн. неуплаченных налогов от Five Star Home Health Care Inc.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал, что Ларкин скрывала свою собственность и доходы, чтобы избежать уплаты штрафов и воспрепятствовать попыткам Налоговой службы взыскать долг. Она солгала Налоговой службе о своей платежеспособности, поменяла название своей компании, переписала компанию на другое лицо, просила своих сотрудников обналичивать ее чеки и приобрела на другое лицо дом. Общая сумма неуплаченных Ларкин налогов составляет более $1,6 млн.

Помимо тюремного заключения, окружной судья Джеймс Махан приговорил Ларкин к трехлетнему периоду надзора и обязал выплатить Налоговой службе реституцию в размере 1 153 633 долларов и 50 центов.