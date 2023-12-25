Самые солнечные города США

Американские города Феникс, Тусон и Лас-Вегас славятся максимальным количеством солнечных часов, особенно в летние месяцы. К такому выводу пришли исследователи ресурса изучения погоды urrentresults.com, которые отследили показатели за все предыдущие годы.

Они строили свои наблюдения, совмещая рейтинги погоды мегаполисов США с населением более миллиона человек в 2020 году.

При этом наблюдатели заявили, что температура в Сакраменто не так высока, как в других частях света с таким же количеством солнечных дней в году, чему местные жители очень рады. Конкурентами калифорнийской столицы по получению солнечного света являются Феникс, Тусон и Лас-Вегас.

Анализ данных, собранных Всемирной метеорологической организацией за период с 61-ого по 90-ый годы прошлого века, показал, что Сакраменто в среднем получал более 1200 часов солнечного света за лето. В столице Калифорний солнечные дни преобладают около 78% времени в году.

Юма, штат Аризона, является городом с самым высоким процентом солнечного света в году — около 90%. Это единственный мегаполис в мире с таким показателем. Жители Юмы ежегодно наслаждаются более 4000 часов солнца. В сумме это 97 дней, если представить, что солнце светит круглые сутки.

Второе место занимает столица Аризоны Феникс с 3872 солнечными часами в год. Третье место получил город Асуан (Египет), который считается одним из самых солнечных и засушливых населенных пунктов на планете. В Асуане выпадает всего 1,4 мм осадков в год, что соответствует одному часу слабого дождя.

Лас-Вегас и Донгола (Судан) замыкают пятерку самых солнечных городов мира. Наиболее солнечным городом в Европе является Фоджа, расположившаяся в итальянском регионе Апулия.

В рейтинге самых солнечных городов за 2020 год Сакраменто занял 10-е место. Отметим, что город имеет одно из самых больших количеств солнечных часов – четыре месяца подряд; однако Фресно и Реддинг, два других калифорнийских города, опережают его в этом рейтинге.

Самые пасмурные города, по мнению исследователей, в основном находятся в Европе:

• Торсхавн в Дании;

• Кируна в Швеции;

• Ян-Майен в Норвегии;

• Эдинбург в Шотландии.

Согласно их утверждениям, именно в этих городах очень мало солнечных часов в году, большую часть года они погружены в туман и облака.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship