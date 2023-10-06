Между Лос-Анджелесом и Лас-Вегасом начнут курсировать скоростные поезда

Совсем скоро может начаться строительство высокоскоростной железной дороги, соединяющей Лос-Анджелес и Лас-Вегас. Идею в жизнь должна воплотить компания Brightline.

Известно, что данный проект вышел на новую ступень своего развития. Федеральное управление железных дорог завершило экологическую экспертизу, в которой говорится, что предполагаемые работы отвечают всем необходимым требованиям двух штатов.



Разрешение на само строительство было выдано компании, которая будет строить данную железную дорогу.

Калифорнийские СМИ сообщают, что в бюджете имеется 25 млн долларов на строительство пассажирской железной станций в южной Калифорнии.



Хотя, конечно, это не такая большая сумма для того, чтобы воплотить весь проект в жизнь.



Было бы неплохо, если бы данная идея была бы реализована до 2028 года. В южной Калифорнии будут проходить летние Олимпийские игры, но теперь строители вряд ли успеют к этому времени реализовать столь масштабную задумку.



Сам маршрут достаточно сложный. Железнодорожные пути пойдут сквозь горы, холмы и пески.



Ожидается, что железную дорогу начнут закладывать уже в начале 2027 года.



По данным компании, поезда смогут преодолевать расстояние между двумя мегаполисами за 2,5 часа, а количество пассажиров, следующих этим маршрутом, может достигнуть 50 млн человек.



Соответственно, в этих поездах, обещают предоставление бесплатного Wi-Fi, закусок и напитков. Говорят, что можно будет зарегистрировать багаж прямо на железнодорожных станциях. Прогнозируют, что дополнительные сервисы на борту поезда помогут путешественникам более тщательно спланировать свой маршрут.



Сама идея воплощения такого проекта захватывает дух жителей штатов Калифорнии и Невады.



Можно только фантазировать, какие виды будут открываться пассажирам этого маршрута во время проезда вагонов через неповторимую пустыню Мохаве при сумасшедшей скорости в несколько сотен километров в час.



Задумка скоростного поезда была озвучена несколько лет тому назад. К сожалению, началась пандемия и проект пришлось отложить до лучших времён.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship



