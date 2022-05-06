Противник абортов залез на Salesforce в Сан-Франциско

Молодой мужчина, 22-летний Мейсон ДеШам из Лас-Вегаса, называющий себя противником прав на аборт, залез на башню Salesforce – самое высокое здание в Сан-Франциско – в минувший вторник утром. Но был арестован полицией за нарушение границ и сопротивление аресту.

В процессе взбивания на вершину башни, Мейсон останавливался и делал посты в соцсетях. На Salesforce он полез в надежде собрать деньги для благотворительных организаций, выступающих против абортов.

Мейсон ДеШам является скалолазом, сам себя называет “человеком-пауком, защищающим жизнь”. На своем веб-сайте он пишет, что начал взбираться по небоскребам, чтобы покончить с абортами.

Полиция Сан-Франциско получила сообщение, что кто-то взбирается на высотное здание около 9:21 утра, примерно в 10:50 ДеШам достиг вершины здания, где его уже ждали представители правопорядка.