Профессия стоматолога названа лучшей медицинской специальностью 2018 года. В рейтинге «Лучшие профессии 2018 года», опубликованном 10 января изданием U.S. News & World Report, верхние строчки занимают специальности сферы здравоохранения.

Стоматолог, помощник врача, медсестра и ортодонт получили первые места в списке сразу после программиста. За ними следует профессия статистика, а позиции с 7 по 10 вновь заняли медики – педиатр, акушер-гинеколог, челюстно-лицевой хирург и терапевт.

«Достойный заработок, низкий уровень безработицы и приемлемый баланс между работой и личной жизнью ставит профессию стоматолога на одну из первых позиций в нашем списке», – говорится в статье U.S. News. Согласно данным Бюро трудовой статистики США, эта специальность имеет рейтинг «выше среднего» по гибкости и размеру зарплаты и является «средней» по возможностям карьерного роста и уровню стресса.

Для составления ежегодного рейтинга аналитики U.S. News анализируют прогнозы Бюро трудовой статистики по количеству вакансий на 2016-2026 годы. Каждая профессия оценивается по 7 параметрам – от уровня занятости и перспектив трудоустройства до баланса работы и личной жизни. Затем общая средневзвешенная оценка определяет место профессии в рейтинге.