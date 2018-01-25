В окончательном варианте бюджета штата на 2017-18 фискальный год было выделено $140 млн на выплату компенсаций за стоматологические процедуры по программе Denti-Cal. План бюджета на 2018-19 фискальный год предлагает выделить на эти цели $210 млн.

Несмотря на растущую неопределенность на федеральном уровне, бюджет штата Калифорния вновь выделил финансирование на развитие медицинского страхования для людей с низким уровнем доходов. Калифорния продолжает лидировать по внедрению опциональной части программы ACA – почти 3,9 млн жителей штата уже имеют медицинскую страховку на 2018-19 фискальный год, сообщает Ассоциация стоматологов Калифорнии.

Более 7 миллионов взрослых (21 год и старше), участвующих в стоматологической программе Denti-Cal, в 2018 году вновь получат полный пакет стоматологических услуг. Этот пакет был значительно урезан в 2009 году в связи с бюджетным кризисом штата и частично восстановлен в мае 2014 года. Возвращение стоматологических услуг стало результатом законодательных мер, принятых в ходе обсуждения бюджета на 2017-2018 годы.

В данный момент список услуг Denti-Cal для взрослых включает базовую профилактику, диагностику, восстановление, эндодонтическое лечение передних зубов, установку полных зубных протезов и их ремонт.

В прошлом году Управление здравоохранения штата Калифорния запросило у федеральной администрации разрешение на возобновление полного комплекса опциональных стоматологических услуг для взрослых. Среди таких услуг будут такие как изготовление коронок, лечение корневого канала задних зубов, лечение периодонта и частичное протезирование, включая подгонку и ремонт протезов. Для детей, беременных женщин и взрослых в учреждениях квалифицированного и промежуточного ухода набор стоматологических услуг Denti-Cal останется прежним.

Возвращение отмененных стоматологических услуг для взрослых требует получения одобрения федеральной администрации, что может занять несколько месяцев. Свежая информация о статусе федерального утверждения будет публиковаться на сайте Калифорнийской стоматологической ассоциации (cda.org).

Стоматологам следует учесть, что участники программы Denti-Cal, получившие в ноябре-декабре 2017 года уведомление о новых услугах, могут звонить в стоматологические клиники с вопросами.

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«Ассоциация стоматологов Калифорнии была рада узнать о том, что предложенный губернатором бюджет включает 50-процентный рост финансирования программы Proposition 56, что сделает стоматологические услуги доступными для 14 миллионов калифорнийцев, пользующихся услугами Denti-Cal, – говорится в заявлении президента CDA Наташи Ли. – Мы глубоко благодарны за это, поскольку знаем, как важны здоровые зубы для общего состояния здоровья. Более доступные медицинские услуги позволят сократить количество неотложных визитов к стоматологу и улучшить долгосрочные прогнозы лечения.

В ноябре 2016 года избиратели Калифорнии проголосовали за законопроект Proposition 56, впервые за последние 20 лет поднявший ставку налога на табачные изделия. Стоматологи и врачи других профессий поддержали этот законопроект, чтобы дать малоимущим калифорнийцам доступ к медицинским услугам».