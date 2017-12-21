Зубная клиника помогает водителям-дальнобойщикам сохранить улыбку

Состояние зубов оказывает заметное влияние на общее здоровье организма. Инфекция, начавшаяся во рту, способна быстро распространиться на другие органы и вызвать серьезное заболевание. Особенно это касается водителей-дальнобойщиков, у которых остается не так много свободного времени на уход за зубами.

Еще одна проблема, стоящая перед водителями – недоступность стоматологического лечения в дороге. Регулярное обследование у зубного врача помогает сохранить здоровые зубы и избежать хронических заболеваний полости рта, требующих дорогостоящего лечения. К примеру, больной зуб можно легко вылечить, если сразу же обратиться к стоматологу. Но если запустить болезнь, инфекция может распространиться по организму. Даже если вы не чувствуете никаких симптомов, при осмотре врач может выявить дупло, зубной камень, атрофию десен или другие проблемы, пока они еще не успели нанести серьезного вреда. Другая важная процедура – скрининг рака ротовой полости. Своевременное обнаружение признаков рака позволит назначить быстрое и эффективное лечение до того, как болезнь распространится на другие органы.

Клиника Eureka Dental Group помогает водителям-дальнобойщикам сохранить улыбку, предлагая им качественные стоматологические услуги по доступной цене. Вот несколько примеров того, что мы можем для них сделать:

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– лечение в день обращения, включая неотложную помощь;

– только для новых клиентов: $59 за обследование, чистку зубов и рентгеновский снимок (обычная цена $284).

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Даже если вы носите вставные челюсти, вам все равно необходимо регулярно посещать стоматолога. В клинике Eureka Dental Group в Западном Сакраменто имеется собственная лаборатория по изготовлению и ремонту зубных протезов, благодаря чему пациентам не приходится тратить время на ожидание доставки. Сотрудник лаборатории, Пол Сокил – специалист с многолетним стажем. С помощью своего мастерства и современного компьютерного оборудования он изготовит для вас идеально подходящие искусственные зубы.

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