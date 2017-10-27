Врачи-стоматологи наблюдают признаки эпидемии среди молодых пациентов. Согласно исследованиям, за последние два десятка лет количество пациентов в возрасте от 16 до 24 лет с повреждениями зубной эмали подскочило с 9% до 23%. В это трудно поверить, учитывая прогресс стоматологии, доступность медицинских услуг и улучшение личной гигиены. В определенной степени потеря эмали связана с увеличением потребления цитрусовых и других кислых продуктов, но врачи беспокоятся о том, что у некоторых пациентов повреждение защитного покрытия зубов вызвано расстройствами питания. Об этом свидетельствует последнее исследование д-ра Руперта Остина из Королевского Колледжа Лондона.

Молодые люди вряд ли задумываются об эрозии эмали, но она оказывает огромное влияние на здоровье зубов. По мере того, как кислота разрушает защитный слой, зубы теряют цвет и форму или даже изнашиваются. Потеря зубной эмали – это один из ранних симптомов распространенных пищевых расстройств, а значит, врачи-стоматологи спасают жизни пациентов.

Насколько распространена эрозия зубной эмали у пациентов с пищевыми расстройствами? Оценить количество страдающих от пищевых расстройств довольно сложно, поскольку во многих случаях эти заболевания остаются невыявленными. Последствия этой незаметной эпидемии нельзя недооценивать. От 10% до 20% страдающих пищевыми расстройствами погибают от их осложнений. Пищевые расстройства убивают больше людей, чем другие заболевания психики, хотя на раннем этапе они вполне поддаются лечению.

Врачи-стоматологи должны знать, что они спасают жизни. У них есть уникальная возможность выявлять ранние симптомы пищевых расстройств. Разговор с пациентом может стать первым шагом к тому, чтобы начать его лечение и сохранить жизнь. Стоматологи знают, что по состоянию зубов можно на раннем этапе выявить серьезные проблемы со здоровьем и принять эффективные меры по лечению.

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