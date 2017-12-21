Горы Сьерра-Невады стали живописным фоном для этого уникального ультрасовременного дома на берегу озера Тахо. Созданный в интернациональном стиле, он, вероятно, является самым эффектным прибрежным зданием в Северной Америке, говорится на сайте по продаже недвижимости Oliverlux.

Фото: NNRMLS

Стены из стекла и стали, прозрачный лифт, 6-этажная стеклянная лестница, 98 футов пляжа, стальной причал, подъемник для лодок и 2 буя. Территория оформлена для спокойного и уединенного времяпрепровождения.

Дом площадью 8700 кв. футов в Кристал-Бэй, штат Невада, расположен на участке в 0,5 акра. 4 спальни и 5 ванных комнат, вид на горы, почти 100 футов берега озера. Год постройки: 2008. Стоимость: $39 750 000.

Если дом приобретать под ипотеку, то займ на 30 лет под фиксированный процент, составит 3,875% годовых или $200 216 в месяц.