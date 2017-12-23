Департамент полиции Розвилла прилагает все усилия для борьбы с торговлей людьми и эксплуатацией беззащитных жертв. В этой борьбе есть три фронта – мужчины и женщины, которые зачастую вовлекаются в ремесло против своей воли, сутенеры, которые эксплуатируют их ради выгоды, и клиенты, которые создают спрос на сексуальные услуги.

Когда полицейские сталкиваются с несовершеннолетними, а также взрослыми сексуальными работниками, обманом вовлеченными в ремесло и подвергающимися эксплуатации, они относятся к этим людям как к жертвам, а не подозреваемым. Департамент полиции Розвилла в сотрудничестве с организацией Stand Up Placer, занимающейся помощью жертвам торговли людьми, оказывает им необходимую поддержку, предоставляет защиту от бывших хозяев и помогает покончить со своим занятием.

Чтобы снизить спрос на проституцию, Отдел по борьбе с преступлениями Департамента полиции Розвилла недавно провел операцию под прикрытием. Приобретение сексуальных услуг и участие в сексуальном акте за деньги или иное вознаграждение являются нарушениями закона.

В ходе операции сотрудники полиции выдавали себя за проституток и публиковали объявления на соответствующих сайтах. На объявления откликнулись одиннадцать мужчин и одна женщина, которые были арестованы после того, как предложили деньги за сексуальные услуги офицерам полиции под прикрытием. В ходе операции было конфисковано более $2 500 наличными.

По подозрению в приобретении сексуальных услуг было арестовано 12 человек. После предъявления обвинений они были отпущены на свободу. Список арестованных:

Аарон Кайл Борен, 51, Розвилл

Джозеф Гилберт Десильвестро, 40, Сакраменто

Джордж Игнатиус, 37, Розвилл

Грегори Скотт Келли-младший, 31, Сакраменто

Алисия Базилла Лопес, 31, Сакраменто

Марио Альберто Лопес, 32, Сакраменто

Анджело Маркс, 33, Ситрес-Хайтс

Венкатакришна Наллабалли, 38, Фолсом

Брайан Филип Оутс, 42, Сакраменто

Оскар Алехандро Очоа, 25, Фолсом

Кевин Энтони Стид, 45, Розвилл

Алексей Замошников, 35, Сакраменто

Мы публикуем сведения об этой операции, чтобы напомнить, что проституция не приветствуется в Розвилле. Те, кто участвует в ней, как сутенеры, так и клиенты, рискуют подвергнуться аресту и суду.

Также мы хотим сообщить жертвам сексуальной эксплуатации, что они могут получить конфиденциальную и бесплатную помощь. Об услугах, действующих в вашем городе, можно узнать по круглосуточному номеру Национальной горячей линии по торговле людьми, (888)373-7888.