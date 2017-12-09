Западу следует знать имена постсоветских олигархов, которые своими действиями подрывают устои западного общества, а также сомнительные источники их капиталов. В этом уверены авторы стартовавшего недавно в США проекта « Подрыватели », созданного группой «Свобода слова».

Как пояснил “Славянскому Сакраменто” один из создателей проекта, Илья Заславский, путем публикации досье на этих людей авторы надеются охватить так называемую «серую зону» – деятельность, которая четко не определена законом как коррупционная, но которая, тем не менее, плохо сказывается на качестве демократии, институтов, норм и ценностей на Западе.

«По многим направлениям упоминаемые нами люди действуют по открытым каналам. Они используют открытость западных обществ, покупают активы за счет своих грязных денег, а затем стараются замести все следы своих действий. И все эти коррозийные практики могут иметь серьезные последствия для национальной безопасности западных стран» – пояснил Заславский.

Авторы идеи поясняют: после того, как российские чекисты подмяли под себя весь большой, а зачастую и средний, и малый бизнес, произошла спайка организованной преступности, олигархов и спецслужб, причем зачастую именно последние набрали наибольшую силу в этой иерархии с точки зрения распределения ресурсов и привилегий. Эти же тенденции наблюдаются в других постсоветских странах.

«Все они подчиняются вертикали власти – от российской «суверенной демократии» до турменской «эпохи могущества и счастья». Агенты, посредники, «двигатели» капиталов и подрывной деятельности Кремля на Западе – это уже не только бывшие олигархи, а ныне – путинские «бизнес-крепостные», сидящие на крючке комроматов и круговой поруки; но и адвокаты, высокопоставленные лидеры ОПГ и бывшие советские граждане из числа старых агентов КГБ, ныне реактивированные ФСБ. Сюда же относится и молодая поросль «элит», перебравшаяся в Лондон и Нью-Йорк, но продолжающая жить «по понятиям». На них тоже существуют многие рычаги давления, от уже упомянутого комромата и круговой поруки до нового подкупа деньгами или статусом в любой точке мира», – перечисляет эксперт. – «Конечно, иногда они действуют в своих собственных интересах, но власти могут включать этих людей в свою игру по мере необходимости. К тому же многие из этих людей, особенно старшего поколения, так и не научились (и не хотят учиться) капитализму по правилам и жизни по закону».

Авторы проекта подчеркивают: вся информация была собрана ими только на основании открытых источников, и проверяется по меньшей мере двумя из них, а также не была оспорена в суде. При этом внимание исследователей привлекли те «коррозийные практики», в которых более всего прослеживаются следы связей с бывшим коммунистическим миром, криминалом или современными спецслужбами. Это могут быть офшорные схемы, шаги по обходу санкций, скупка определенных активов на Западе, кампании по дезинформации и так далее.

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«Мы выделяем пять уровней их подрывающего воздействия на демократию. Низкий может выражаться в укрывательстве от налогов, публичной поддержки антизападных санкций и другого репрессивного законодательства и пропаганды. Умеренный – это попытки легитимировать аннексию Крыма и другие военные преступления, либо уличение в трансграничном отмывании денег до $1 млн. Значимый – это регулярное участие в пропаганде, членство в программе «доверенные лица президента» в России или ее аналогах в других клептократиях, либо отмыв денег свыше $1 млн. Высокий определяется и чрезмерной роскошью, и предоставлением грантов местным учреждениям для «отмывания» репутации ключевых акторов клептократий, участием в качестве кандидата-спойлера на выборах с целью подорвать доверие к институту выборов на Западе, и т.д., а также уличение в трансграничном отмывании денег свыше $10 млн. Та же деятельность в большем масштабе расценивается как огромный уровень», – рассказал Илья Заславский.

Авторы выражают надежду, что публикуемые ими сведения будут способствовать пониманию западными политиками сути и методов постсоветской элиты.

«Я надеюсь, что это поможет разобраться в ситуации академическими и другими престижными заведениями, которые подумывают о том, чтобы взять деньги у героев некоторых из этих профилей, и не знают толком их истории, а также экспертам – для формулирования некоторых выводов и обобщений. Это важно и простым ответственным гражданам, заинтересованным в лучшем понимании происходящего. Конечно, участие в «коррозийных практиках» не приведет к немедленному аресту олигарха, однако западные институты могут отреагировать на них принятием новых законов, касающихся аудита денег, поступающих из постсоветского пространства, а также лучшим исполнением уже имеющихся. Возможно, это повлечет создание более строгих этических кодексов университетов, аналитических центров, музеев и прочих организаций, сотрудничающих с «подрывателями», – предполагает Илья.

При этом он отмечает, что, к сожалению, на данный момент Запад вряд ли готов полностью отказаться от использования «грязных» денег.

«Возможно, такой отказ будет простимулирован рядом показательных разоблачений, особенно в рамках расследований Роберта Мюллера. В любом случае, мы, как можем, способствуем созданию новой политики сдерживания евразийском клептократии», – заключил он.

Ксения Кириллова, SlavicSac.com

