В среду 28-летний Алексей Ильюк из Озарка, Миссури, признал себя виновным в одном случае почтового мошенничества и одном случае контрабанды товаров в Соединенные Штаты.

Ильюк сознался в том, что продавал контрафактные автомобильные подушки безопасности и их компоненты через свои магазины CarPro 417 и CarPro Electronics на сайте eBay. Ильюк закупал у китайских производителей подушки безопасности, декоративные панели и другие компоненты с логотипами Honda, Toyota, Chevrolet, Ford и других компаний. Зная, что эти подушки безопасности были поддельными, Ильюк тем не менее рекламировал и продавал их как подлинные фирменные изделия.

За период с января 2015 г. по август 2017 г. Ильюк продал контрафактных товаров на сумму около $120 000. Покупатели не ставились в известность о том, что эти товары были произведены в нарушение авторских прав.

По условиям сделки с правосудием Ильюк должен будет отказаться в пользу государства от полученной прибыли в размере $103 000, конфискованных при аресте $17 000 наличными, а также имеющихся у него 707 контрафактных подушек безопасности и их компонентов с логотипами Toyota, Honda, Chevrolet, GMC, Nissan, Infiniti, Acura, Hyunday, BMW, Subaru, Lexus и Mazda.

Ильюку грозит до 20 лет заключения в федеральной тюрьме без права досрочного освобождения. Это максимальное наказание, установленное Конгрессом; реальный приговор обвиняемому будет вынесен в суде с учетом федеральных рекомендаций и других положений закона. Дата вынесения приговора будет назначена после завершения предварительного расследования Службы пробации.

Обвинителем по делу Ильюка выступил помощник федерального прокурора Патрик Карни. Расследование вели Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) и Отдел криминальных расследований Налоговой службы (IRS-CI).