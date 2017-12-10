В последние несколько месяцев в Гранит-Бэй участились случаи краж со взломом, в том числе в строящихся зданиях, гаражах и жилых домах. Об этом сообщает полицейский департамент округа Плейсер.

Фото: Placer County Sheriff’s Office

Около 3:30 утра 27 ноября сотрудник Службы шерифа остановил автомобиль, в котором находились 30-летний Леонид Федоров и женщина-пассажир. По их словам, они любовались видом. При обыске у них были обнаружены ключи от машины, которые ни Федоров, ни его пассажир не смогли идентифицировать. Сотрудник Службы шерифа, получив согласие Федорова, забрал ключи, чтобы разыскать их владельца. Затем Федоров был арестован по ордеру за мелкое преступление, выданному в другом округе, а женщина – отпущена на свободу.

В ходе расследования сотрудник Службы шерифа и детектив Розели из отдела имущественных преступлений выяснили, что найденные ключи были украдены из жилого дома в Гранит-Бэй в сентябре. Пострадавшая опознала ключи как принадлежащие ей.

30 ноября детектив Розели и его партнеры обнаружили Федорова и ту же самую женщину, 27-летнюю Сару Арчибальд, в Дель-Пасо-Хайтс. После допроса они оба были арестованы за сговор с целью совершения преступления. Окружной прокуратурой будут рассмотрены выдвинутые против них обвинения в краже со взломом, хранении краденого и владении инструментами для взлома. В связи с состоянием здоровья Арчибальд вручили повестку в суд и отпустили на свободу.

Служба шерифа и полиция продолжают расследование краж в Гранит-Бэй. Не забывайте запирать двери и не оставляйте пульты от гаражей в припаркованных снаружи автомобилях: воры часто взламывают машины, а затем проникают в дома через гаражную дверь, советуют стражи порядка.