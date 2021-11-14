«Русская диаспора уязвима для пропаганды»

В издательстве «Дух и литера» вышла книга эксперта “The Jamestown Foundation”, журналиста Ксении Кирилловой «Эпоха дилетантов».

В отличие от предыдущих книг автора – шпионских драм, вскрывающих трагические страницы прошлого, новое произведение написано в более «легком» жанре – в виде серии сатирических рассказов, описывающих как людей, сознательно работающих на Россию, так и других не менее колоритных типажей, встречающихся в пророссийской части зарубежных диаспор. Героев книги, среди которых встречаются сотрудники посольств и обычные иммигранты, идеалисты и мошенники, молодежные активисты и аполитичные обыватели, объединяет одно: они попадают в до комичного нелепые и неожиданные ситуации, так или иначе связанные с миром шпионажа. Сборник доступен как в печатной, так и в электронной форме.

Как поясняет автор, хотя все герои и события в рассказах полностью придуманы, а совпадения случайны, в целом они отражают некоторые явления, имеющие место в русскоязычных диаспорах.

«Русская диаспора действительно очень уязвима для кремлевской пропаганды и манипуляций со стороны спецслужб. Этот риск нельзя недооценивать, но столь же ошибочно было бы переоценивать его и излишне романтизировать пророссийски настроенных эмигрантов. Несмотря на несколько гротескные образы, естественные для жанра сатиры, мне кажется, в книге довольно реалистично удалось передать соотношение карьеристов, охотящихся за посольскими грантами, обывателей, типичных молодежных активистов и, конечно, настоящей агентуры», – отмечает Ксения Кириллова.

Виды этой агентуры, представленные в книге, тоже довольно разнообразны: и корыстные двойные агенты, пытающиеся «усидеть на двух стульях», и разочаровавшиеся опытные «сексоты», и начинающие агенты-романтики, полные иллюзий, и самые настоящие предатели.

«Кстати, образы предателей тоже во многом взяты из реальности. Статья о госизмене в России окончательно превратилась в репрессивную, и ее применяют против самых обычных людей: домохозяек, продавщиц, ученых-пенсионеров и журналистов. При этом настоящая госизмена, то есть выдача секретов спецслужбам другого госудаства, давно уже стала обычным средством сведения счетов между разными «башнями Кремля» и силовыми блоками. И это очень хороший повод задуматься для желающих работать на современную Россию. Возможно, эти люди готовы к жертвам ради «великой цели», но вряд ли будут готовы к тому, что их могут предать и разменять ради чьей-то прихоти или глупости», – резюмирует автор.

Kompromat.lv