В Розвилле появилась церковь любителей марихуаны

В городе Розвилл появилась церковь любителей марихуаны. Религиозная организация под название The Toham Temple of Healing and Meditation находится на Harding Blvd и исповедует поклонение “целительной траве”. Администрация Розвилла не согласна с подобной трактовкой наркотического вещества и распорядилась закрыть данное заведение. По словам устроителей, община предназначена для приверженцев христианства и буддизма.



Как сообщается в распоряжении сити-менеджера Грегори Биттер, “продажа и/или употребление марихуаны и/или ее продуктов прямым образом нарушает Главу 19.62 Муниципального кодекса Розвилла и должна быть немедленно прекращена”.

Продолжение этой деятельности после получения данного уведомления поведет за собой немедленные действия со стороны администрации города Розвилла, говорится в официальном сообщении.

Раздел 19.62.030 Муниципального кодекса Розвилла запрещает частным лицам и предприятиям устраивать или позволять устраивать на территории города Розвилла «диспансер», «фабрику по переработке» или «лабораторию тестирования» как для медицинского, так и для немедицинского использования марихуаны.

На основании полученной администрацией города Розвилла информации у администрации города имеются свидетельства того, что основатели церкви предлагают марихуану и/или продукты марихуаны для продажи и/или употребления, что является прямым нарушением местных законов.

Юрист необычной “марихуановой церкви” Кристиан Пейрано сообщил, что его клиенты не нарушают калифорнийское законодательство и действуют согласно городским правилам:

“Мы знаем, что наш клиент не может нарушать Раздел 19.62.020(D)(1) Муниципального кодекса Розвилла, поскольку ваше письмо не утверждает, что наш клиент занимается продажей чего бы то ни было диспансеру или предприятию по переработке. Также мы знаем, что он не может нарушать Раздел 19.62.020(D)(2) Муниципального кодекса Розвилла, поскольку не поставляет марихуану медицинскому учреждению, пациенту или лицу, имеющему идентификационную карту на оговоренных в этом разделе условиях. Наш клиент раздает марихуану в ходе религиозного действия, поскольку является церковью и не подпадает под ваше определение «диспансера»”.

Как говорится в письме адвокатского бюро, возможность клиента “снабжать верующих марихуаной защищена федеральным законодательством, а именно Параграфом 22.6401 Кодекса США”.

“Единственный способ легального распространения марихуаны без нарушения Закона о контролируемых веществах – это ее использование в соответствии с Параграфом 22.6401 Кодекса США, который принимает определение права на свободу вероисповедования, данное в Статье 18 Декларации прав человека ООН”, – заключает Кристиан Пейрано.