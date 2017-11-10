В знак благодарности военнослужащим вооруженных сил США и членам их семей по случаю Дня ветеранов Йосемитский национальный парк объявляет в эти выходные, 11-12 ноября 2017 года, бесплатный вход для всех посетителей.

Служба национальных парков начала эту традицию в 2006 году, чтобы выразить признательность миллионам мужчин и женщин, которые с оружием в руках защищают Америку.

Бесплатный вход для ветеранов и членов их семей также предлагают 143 из 280 калифорнийских парков. Достаточно только предьявить соответствующие документы. Кроме того, бесплатные экскурсии в этой уикенд предлагает Калифорнийский музей локомотивов (California Railroad Museum) в Сакраменто. Со списком всех парков, участвующих в программе можно ознакомиться в Википедии.

День ветеранов отмечается в США ежегодно 11 ноября в память о подписании договора о перемирии между Германией и Антантой, который вступил в силу в 11 часов 11-го числа 11-го месяца 1918 года. В 1954 году решением Конгресса этот день стал праздником всех американских ветеранов.

Напомним, что в 2017 исполняется 101 год Службе национальных парков США, благодаря чему 10 дней в этом году вход в национальные парки США – бесплатный для всех.