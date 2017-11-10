Житель Стоктона Артур Менифи, работавший совместно со своими партнерами – Александром Ковалевым и Валерием Василецким из Сакраменто, приговорен федеральным судьей к трем годам тюремного заключения за мошенничество в сфере продажи недвижимости. Его подельники Александр Ковалев и Валерий Василецкий признали свою вину и ожидают вынесения приговора.

Согласно документам суда, Артур Менифи являлся лицензированным агентом по продаже недвижимости и помогал необеспеченным клиентам стать владельцами собственного дома в Калифорнии.

Согласно документам суда, подельник Артур Менифи – Ковалев из Роклина занимался застройкой земельных участков и продажей недвижимости в Сакраменто, Фэйрфилде и Стоктоне. Когда рынок недвижимости начал слабеть, Ковалев предложил выплачивать покупателям бонусы посредством «программ помощи в уплате первоначального взноса» и других видов платежей. Большая часть этих денег поступала с банковского счета Ковалева, зачастую через посредников. Об этих бонусах не сообщалось кредиторам, в результате чего реальная цена продаж занижалась. Как говорится в обвинении, через мошенническую схему Ковалева было продано не менее 31 объекта недвижимости, что причинило кредиторам существенные убытки.

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Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в Федеральном суде, бизнес-девелопер Ковалев владел компаниями Kat Construction и AK Custom Homes, LLC. В разговоре с агентами ФБР он заявил, что шел на преступления, так как “был вынужден продавать недвижимость, для того, чтобы выплатить долги за ее постройку и получить прибыль”.

Схема действовала следующим образом: Ковалев рекрутировал подставных покупателей с адекватной кредитной историей, но не имевших достаточно средств для оплаты ипотеки, снабжая их деньгами для первоначального взноса. Когда же “клиент” получал банковский займ, недвижимость “сбрасывалась” и лишалась права выкупа закладной. Таким образом по завышенным ценам было продано как минимум около десяти домов в округе Сакраменто. Кроме того, мошенники использовали фальшивую информацию и поддельные документы для завершения сделок.

В результате мошеннической деятельности фининституты потеряли около $1,6 млн.

Александр Ковалев признал свою вину в этой крупной мошеннической схеме с ипотечными займами в ноябре прошлого года. Ему грозит до 30 лет тюрьмы и $1 млн штрафа.

Третьим участником мошеннической схемы являлся житель Калифорнии Валерий Василевский, который также признал себя виновным и ожидает приговора суда.

На сегодняшний день пятеро обвиняемых признали свою вину и получили приговоры: Дженнис Риддик, 34, Сакраменто (два года одиннадцать месяцев тюремного заключения), Флоренс Франциско, 65, Хьюстон (один год заключения), Адил Каййум, 34, Розель (три года условно), Элси Памела Фуллер, 41, Ричмонд (один год и девять месяцев заключения) и Леона Йиргин, 49, Сан-Пабло (18 месяцев заключения).