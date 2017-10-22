Еще пять лет назад Сергей Федоров был украинским адвокатом, и даже периодически приглашался участниками тяжб в качестве третейского судьи – независимого арбитра, которому доверяют обе стороны, и чье решение признается ими так же, как решение обычного «государственного» суда. Сегодня у него есть адвокатская лицензия в США и достаточно обширная практика в штате Калифорния. О том, что побудило киевского юриста переехать в Штаты, чем отличается постсоветская юридическая практика от американской, и насколько сложно стать адвокатом за океаном, Сергей рассказал в интервью “Slavic Sacramento”.

Будучи украинским адвокатом, Сергей Федоров специализировался на бизнес-спорах, и столкнулся с тем, с чем, к сожалению, сталкивается практически любой участник юридических процессов на постсоветском пространстве – с тотальной коррумпированностью. Когда же к этому добавились проблемы политического плана, связанные с противостоянием с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, юрист принял решение попробовать начать новую карьеру – в далекой Калифорнии.

«Я уехал примерно четыре года назад. Конечно, нельзя сказать, что мне пришлось полностью начинать с нуля на новом месте. В середине 90-х я закончил магистратуру в штате Нью-Йорк, и потому у меня уже был неплохой уровень английского языка. Однако в том, что касается профессии, пришлось переучиваться практически заново. Во-первых, в Соединенных Штатах действует совершенно отличная от нашей правовая система – прецедентное право. К тому же, требования к адвокатам здесь намного выше, чем в России или в Украине. Поэтому наше юридическое образование никоим образом не перезачитывается в США», – пояснил он.

По словам Сергея, разница между ролью адвоката на постсоветском пространстве и в Америке очень ощутима.

«Правоохранительная система в России и Украине коррупционна. Адвокат там – это, фактически, посредник между клиентом и судьей или между бизнесом и госорганами. Это своего рода «решала», посредник при переговорах или передаче взяток. Сам закон в большинстве случаев вторичен, а судья знает, какое решение он вынесет, еще до начала заседания. В результате судебное заседание как таковое превращается в бессмысленный спектакль. В Америке отношение к закону намного уважительнее, да и самих законов здесь существенно больше, чем в России или в Украине. Однако юридическое образование здесь содержит меньше «муштры», чем у нас. Американских юристов никто не заставляет знать законы наизусть, их обязанность – суметь найти нужный закон и грамотно применить его в конкретном случае», – рассуждает адвокат.

Тем не менее, Сергей признается: получить адвокатскую лицензию в США очень непросто, и сложнее всего это сделать именно в Калифорнии.

«Здесь наиболее сложные экзамены и самый маленький процент тех, кто их проходит. И это единственный штат, который позволяет зарубежным адвокатам сдавать экзамен без получения полного юридического образования в США. Считается, что сложность экзамена в любом случае требует достаточной подготовки. Я готовился к нему в течение года, и это был год чрезвычайно интенсивной учебы», – вспоминает он.

Впрочем, по словам Сергея, результат стоил затраченных усилий. Получив лицензию и занявшись юридической практикой, он вскоре убедился, насколько сильно американская система отличается от украинской. К примеру, в США любое нарушение со стороны адвокатов строжайше пресекается судьями. Привычный для постсоветских стран «междусобойчик» и попытка сторон сговориться во внесудебном порядке может привести не только к исключению из процесса, но даже к потере лицензии.

«Я сам был свидетелем того, как в суде адвокат одного из подсудимых попробовал заговорить в лифте с присяжными заседателями. По американским законам, это строжайше запрещено, чтобы исключить любое давление на присяжных. Когда судья узнал об этом, он так возмутился, что отчитал адвоката, как школьника, и затем выгнал его из зала суда. Я своими глазами видел, насколько для судьи было важно провести законное, независимое судебное заседание», – делится впечатлениями Сергей Федоров.

При этом отношение к адвокату со стороны судьи и даже прокурора в Соединенных Штатах тоже разительно отличается от постсоветского.

«Здесь адвокат – это не «враг» прокурора, как у нас, а офицер суда, своего рода помощник судьи. Он не только представляет клиента, но и помогает судье разобраться в сути дела и действующих законах. Соответственно, к нему относятся с большим уважением. С судьями и госорганами мы общаемся, как партнеры. Вообще в Америке принято верить слову, а адвокатскому слову – вдвойне», – подчеркивает Сергей Федоров.

Сергей обращает внимание: доверие слову имеет и оборотную сторону – малейшая ложь или утаивание информации приводит к полной потере изначального кредита доверия.

«Самое большое наказание здесь назначается именно за иммиграционный обман – пожизненный запрет на въезд в США. Это касается и тех случаев, когда человек утаил что-то без злого умысла, решив, что тот или иной факт попросту неважен. Самый частый случай иммиграционного обмана – обман на границе, когда человек въезжает сюда по туристической визе, но изначально уже имеет другие намерения, к примеру, вступить в брак или начать учиться. По новому правилу, если человек, приехав как турист, женился или поступил в колледж в первые 90 дней пребывания в стране, действует презумпция обмана на границе», – предупреждает Федоров.

Пока Сергею в основном приходится работать с русскоязычными, хотя по иммиграционным вопросам к нему обращаются порой и мексиканцы, и даже нигерийцы. Помимо иммиграции, украинский адвокат помогает американцам и в открытии бизнеса, и даже в решении трудовых споров.

«К сожалению, многие русскоязычные избегают работы с адвокатами, и пытаются сами решать споры между собой. Особенно это касается случаев невыплаты зарплаты. Обычно наши русскоязычные работники боятся отстаивать свои права в суде. При этом немногие знают, что в США существует так называемый Small claims court – суд малых тяжб, где рассматриваются споры о сумме меньше 10 тысяч долларов. В Сакраменто, к примеру, можно подать заявление в этот суд даже онлайн. Адвокат в таких заседаниях обычно не участвует, стороны собираются за общим столом, и судья прямо там изучает все доказательства. На самом деле, это очень быстрая и простая процедура», – заключает Сергей Федоров.

Ксения Кириллова, SlavicSac.com