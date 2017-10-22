На проект в Стоктоне, Калифорния, выделено 10 млн. долларов, в основном за счет пожертвований от высокотехнологичных компаний. Участники эксперимента будут получать по 500 долларов в месяц – без всяких условий, как тратить деньги и без необходимости отчитываться.

Мэр калифорнийского Стоктона Майкл Таббс объявил о том, что его город первым в США запускает эксперимент по так называемому “безусловному базовому доходу”. Каждый житель города, который будет отобран для участия в программе, в течение ближайших трех лет будет получать по 500 долларов в месяц, что сопоставимо с пособием по безработице в бедных районах Калифорнии. Деньги будут выдаваться без всяких условий, как их тратить, без необходимости отчитываться и без прохождения тестов на наркотики, что требуется для получения пособий в некоторых штатах США.

Ранее аналогичные эксперименты по безусловному базовому доходу экономисты уже начали в Кении, Италии, Нидерландах, Финляндии, Индии и в Канаде.

Зачем?

Стоктон – один из самых неблагополучных городов в Калифорнии. Около трети его населения – выходцы из Мексики и других стран Латинской Америки, многие из которых плохо говорят по-английски и с трудом интегрируются. Стоктон регулярно попадает в топ самых криминальных городов США, который составляет ФБР. В 2016 году в городе с населением чуть более 300 тыс. человек произошло 49 убийств и 4381 насильственное преступление – в пересчете на количество жителей это больше чем в Лос-Анджелесе и в Калифорнии уступает только Окленду, который считается криминальной столицей штата.

Именно в окрестностях Стоктона происходит действие криминальной драмы “Дети анархии”.

Преступность – не единственная проблема Стоктона. По данным на 2013 год город вошел в тройку самых малограмотных населенных пунктов США: лишь 17% его жителей смогли закончить колледж. Сложности были и городского бюджета: в 2008 году город был вынужден пройти процедуру банкротства. Уровень безработицы в Стоктоне даже по официальным данным вдвое превышает уровень по США, а средний доход жителя города в полтора ниже среднего по Калифорнии.

Как мэру пришла в голову эта идея?

Мэру Стоктона всего 27 лет, избран на этот пост он был в 26 лет, став самым молодым мэром в городе с населением более 100 тыс. человек в истории США. Он местный уроженец, которому удалось добиться успеха: поступить в Стэнфордский университет, стажироваться в Google и в Белом доме.

Таббс – представитель Демократической партии и верит в “реформы сверху”. В частности в то, что можно снизить уровень преступности и бедности в городе, если предоставить молодежи из банд возможность некриминальной жизни.

Мэр Стоктона полагает, что эксперимент с базовым доходом может решить проблему бедности в Стоктоне. Люди смогут ежемесячно получать некую гарантированную сумму, достаточную для пропитания, и в теории не должны пытаться добыть эти деньги криминальным путем, например грабежом или продажей наркотиков.

Проектом в Стоктоне занимаются активисты из “Проекта экономической безопасности” (Economic Security Project, ESP) – эта организация была основана в 2016 году одним из сооснователей Facebook Крисом Хьюзом. Именно они привлекли первый миллион для эксперимента. Всего же на программу безусловного базового дохода в Стоктоне выделено 10 млн. долларов. В основном деньги в фонд перечисляли хай-тек компании из калифорнийской Силиконовой долины. Их названия не разглашаются, но проект, к примеру, публично поддержал один из основателей eBay Пьер Омидьяр, который был донором аналогичного проекта в Кении.

На чьи деньги?

Сколько именно человек будут получать деньги – Таббс не раскрывает, но известна сумма – $500 в месяц или 6 тыс. долларов в год. Эксперимент рассчитан на три года, в течение которых, по ожиданиям экономистов, человек сможет “взяться за ум” и получить образованию, профессию или найти работу, не связанную с криминалом.

Будет ли эксперимент успешным?

У идеи безусловного базового дохода есть как сторонники, так и противники. Но несколько мэров-демократов в США уже пытались реализовать похожие программы. К примеру, в Вашингтоне бывшим преступникам и наркоманам платили просто за то, что они не занимались криминалом:

В Канаде первый эксперимент с безусловным базовым доходом проходил в провинции Манитоба еще в 70-е годы. Однако изменений в образе жизни по итогам эксперимента зафиксировано не было, за исключением того, что матери, которые получали деньги, чаще уходили в декретный отпуск и рожали детей, а старшеклассники чаще оставались в школе, а не бросали учебу, чтобы работать.

Данные по новому канадскому эксперименту, который начался в Онтарио, пока не получены. Там с лета нынешнего года четыре тысячи участников программы получают по $17 тыс. канадских долларов в год, если живут одни и по 24 тыс. в год, если живут семьей. Это примерно в 5 раз меньше медианного дохода в провинции, но позволяет не заботиться о пропитании.

Участники финского эксперимента, который также начался зимой 2017 года (они получают 560 евро в месяц), отмечают, что считают эти деньги “бонусом”. Они действительно позволяют им меньше беспокоиться, если они, к примеру, решат начать новый бизнес.

В то же время граждане Швейцарии в июне 2016 года на референдуме высказались против введения в стране “безусловного основного дохода” в размере около 2,5 тысячи швейцарских франков (2260 евро) в месяц, так как это “нанесет удар по государственному бюджету и ослабит мотивацию к труду”.

“© Настоящее Время. Все права защищены”.