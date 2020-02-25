В Калифорнии хотят ввести безусловный базовый доход

Калифорнийский законодатель Эван Лоу предложил билль о безусловном базовом доходе. По замыслу демократа из Силиконовой долины, каждому совершеннолетнему жителю штата — кроме тех, кто уже получает страховку по безработице или одно из множества пособий для неимущих — будет ежемесячно выплачиваться по 1000 долларов.

Как известно большинству экономистов, любые деньги должны откуда-то появляться. Не составляет исключение и законопроект о базовом доходе, для финансирования которого его автор предлагает ввести дополнительный 10-процентный налог на товары и услуги.

От этого налога, согласно тексту билля AB-2712, будут освобождены только «лекарства, медицинские принадлежности и приборы, учебные пособия, включая книги, плата за обучение, еда, пищевые продукты и одежда».

Ранее похожая идея тестировалась в одном из самых бедных городов штата – Стоктоне.