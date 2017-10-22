В Сакраменто сообщается о смерти отца многотетного семейства, который скончался от рака легких. У него осталась жена и шестеро детей, которые нуждаются в помощи.

“Мы просим вашей помощи в сборе средств для семьи Валерия Суяркова, который ранним утром 20 октября 2017 года скончался от рака легких. Валерий был любимым мужем, отцом, сыном и другом. У него осталась жена и шестеро детей. Любая помощь в это тяжелое для семьи время будет принята с благодарностью”, – говорится на краудфандинговом сайте GoFundMe.