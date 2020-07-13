Мэры американских городов предлагают ввести гарантированный доход для населения

Коалиция мэров городов (Mayors for a Guaranteed Income) предполагает, что с введением гарантированного дохода проблема материальной обеспеченности для американских семей решится. По словам инициаторов акции, наличные деньги – это самый простой, но в то же время самый мощный способ принести наибольшую пользу большинству людей в эти неопределенные времена.

Способ является мощным по трем причинам. Во-первых, он быстро продвигается. Даже с проблемами у департамента финансов 80 миллионов американских семей уже получили чек, который правительство поручило пару недель назад. Во-вторых, он обеспечивает гибкость.

“Нет двух американских семей, одинаковых по своим потребностям. В то время как кому-то нужны средства на аренду, другим они требуются для ухода за детьми, а третьим – для приобретения ноутбука, чтобы их ребенок мог заниматься на дистанционным обучении. И, конечно же, большинству семей каждый месяц нужно что-то новое. В-третьих, многие люди лишь частично охвачены или полностью исключены из существующих программ социальной защиты. Денежные средства могут помочь заполнить эти пробелы и обеспечить ее получение всем, кто нуждается в социальной защите”, – говорится на сайте ассоциации мэров.

“Бюджеты – это моральные документы и правительству США пора уделять приоритетное внимание обычным американцам и их экономическому достоинству. Существует несколько способов выплаты гарантированного дохода из суверенного фонда благосостояния, из которого граждане получают бенефиты от общих национальных ресурсов, таких как Постоянный фонд Аляски (Alaska Permanent Fund), чтобы привести налоговые ставки для самых богатых американцев к их историческому среднему показателю 20-го века”, – считают представители крупных американских городов.

Напомним, что по всей стране проводится несколько пилотных проектов по гарантированному доходу. Например в калифорнийском Стоктоне с февраля прошлого года мэр выдает 125 жителям $500 в месяц. В Джексоне, штат Миссисипи, организации Трамплин для возможностей совместно с трастом Матери магнолии (Springboard to Opportunities & the Magnolia Mothers Trust) выделяют по $1000 в месяц темнокожим матерям. Кроме того, в Чикаго, Ньюарке и Атланте сформированы целевые группы, которые изучают возможности пилотных проектов по гарантированному доходу, а в Милуоки городской совет руководит созданием такого пилотного проекта.

Гарантированный доход – ежемесячный денежный платеж, предоставляемый непосредственно физическим лицам. Он безоговорочный, без каких-либо условий и рабочих требований. Гарантированный доход призван дополнить, а не заменить, существующую систему социальной защиты и может стать инструментом расовой и гендерной справедливости, отмечают управляющие ассоциацией.